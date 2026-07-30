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В петербургском метро появятся граффити по мотивам русских сказок

В петербургском метрополитене подвели итоги конкурса «Рисуем народные сказки в метро». Это первый подобный конкурс в истории подземки. Проект приурочен к Году единства народов России.

Метро
Фото: Freepik.

Экспертное жюри выбрало семь финалистов из разных городов страны, включая Петербург и Нижневартовск. Все работы выполнены без использования нейросетей и представляют собой авторские интерпретации русских народных сказок.

Художники приступят к нанесению рисунков на вагоны в августе. Готовые арт-объекты появятся на Московско-Петроградской («синей») линии петербургского метро. Подробности о работах пока не раскрываются, чтобы сохранить интригу.

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22.07.2026
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Теги

граффити Петербург метро
Новости Главное СВО

Над российскими регионами ночью сбили 258 украинских БПЛА

Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 258 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России, сообщает Минобороны РФ.

Над российскими регионами ночью сбили 258 украинских БПЛА - Дроны сбиты над 10 регионами России, а также над Азовским и Черным морями.
Фото: Минобороны РФ.

Дроны были уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областях, Краснодарском крае, Крыму, Адыгее, а также над Азовским и Черным морями.

Власти Пензенской области сообщили, что дроны атаковали склад компании Wildberries, начался пожар. Один человек пострадал, около 200 работников эвакуировали. Также в результате атаки загорелся логистический объект Wildberries в Сарапуле в Удмуртии. Предварительно пострадавших нет, сообщили в пресс-службе компании. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация.

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