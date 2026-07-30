В петербургском метрополитене подвели итоги конкурса «Рисуем народные сказки в метро». Это первый подобный конкурс в истории подземки. Проект приурочен к Году единства народов России.

Экспертное жюри выбрало семь финалистов из разных городов страны, включая Петербург и Нижневартовск. Все работы выполнены без использования нейросетей и представляют собой авторские интерпретации русских народных сказок.

Художники приступят к нанесению рисунков на вагоны в августе. Готовые арт-объекты появятся на Московско-Петроградской («синей») линии петербургского метро. Подробности о работах пока не раскрываются, чтобы сохранить интригу.