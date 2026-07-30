Доля россиян, испытывающих тревожное состояние, снизилась с 25% в апреле до 23% в июле. Об этом сообщает аналитический центр ВЦИОМ.

Однако уровень тревожности все еще остается высоким. Среди младших миллениалов (родившихся в 1992–2000 годах) тревогу испытывают 31% респондентов, а среди старших миллениалов (1982–1991 годов рождения) — 32%.

Исследование также выявило связь между уровнем тревожности и источниками информации. Среди активных пользователей интернета тревожное состояние испытывают 32% опрошенных, тогда как среди тех, кто преимущественно смотрит телевизор, — 15%.

Наибольший уровень тревожности отмечен среди жителей Москвы и Петербурга — 30%. В сельской местности доля тревожных граждан составила 19%.