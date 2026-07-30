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Россияне стали меньше тревожиться

Доля россиян, испытывающих тревожное состояние, снизилась с 25% в апреле до 23% в июле. Об этом сообщает аналитический центр ВЦИОМ.

Однако уровень тревожности все еще остается высоким. Среди младших миллениалов (родившихся в 1992–2000 годах) тревогу испытывают 31% респондентов, а среди старших миллениалов (1982–1991 годов рождения) — 32%.

Исследование также выявило связь между уровнем тревожности и источниками информации. Среди активных пользователей интернета тревожное состояние испытывают 32% опрошенных, тогда как среди тех, кто преимущественно смотрит телевизор, — 15%.

Наибольший уровень тревожности отмечен среди жителей Москвы и Петербурга — 30%. В сельской местности доля тревожных граждан составила 19%.

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УЕФА выдвинул обвинения в адрес ФИФА. Созываются экстренные совещания

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обвинил Международную федерацию футбола (ФИФА) в использовании футбола для собственного обогащения после предложения создать новую коммерческую структуру, сообщает The Independent.

Поводом стало письмо президента ФИФА Джанни Инфантино руководителям национальных федераций. Он предложил поддержать новый проект в обмен на дополнительные субсидии.

В УЕФА заявили, что международная федерация действует в собственных интересах и в интересах близкого круга лиц. Организация призвала учитывать интересы футбольных ассоциаций, клубов, лиг, игроков и болельщиков.

На этой неделе УЕФА проведет экстренное онлайн-совещание из-за несогласия европейских федераций с планами ФИФА. Ранее сообщалось, что ФИФА рассматривает возможность выделить управление чемпионатом мира в отдельную компанию и продать частным инвесторам от 20% до 30% ее акций.

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