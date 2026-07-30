Ограничения движения введут с 1 по 8 августа в центре Санкт-Петербурга и на Крестовском острове из-за соревнований по триатлону, мероприятий в честь Дня ВДВ и съемок фильма.

Как сообщает «МК в Питере», 1 августа с 00:00 до 14:00 движение закроют по Южной и Северной дорогам, Теннисной, Велосипедной, Футбольной и Центральной аллеям. Остановку автомобилей запретят на Северной дороге от Бодрова переулка до Футбольной аллеи.

В связи с проведением мероприятий ко Дню Воздушно-десантных войск 2 августа с 00:00 до 10:00 нельзя будет останавливаться на Миллионной улице. С 10:00 до 13:30 движение перекроют по Миллионной улице и проезду вдоль Марсова поля.

Из-за съемок фильма набережную реки Фонтанки от Вознесенского проспекта до Обуховской площади перекроют 2 августа с 05:00 до 23:59, 3 августа с 11:00 до 23:59 и 8 августа с 10:00 до 19:00. На этом же участке с 1 по 8 августа поэтапно запретят остановку транспорта.