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В центре Петербурга перекроют улицы из-за съемок фильма, Дня ВДВ и триатлона

Ограничения движения введут с 1 по 8 августа в центре Санкт-Петербурга и на Крестовском острове из-за соревнований по триатлону, мероприятий в честь Дня ВДВ и съемок фильма.

Как сообщает «МК в Питере», 1 августа с 00:00 до 14:00 движение закроют по Южной и Северной дорогам, Теннисной, Велосипедной, Футбольной и Центральной аллеям. Остановку автомобилей запретят на Северной дороге от Бодрова переулка до Футбольной аллеи.

В связи с проведением мероприятий ко Дню Воздушно-десантных войск 2 августа с 00:00 до 10:00 нельзя будет останавливаться на Миллионной улице. С 10:00 до 13:30 движение перекроют по Миллионной улице и проезду вдоль Марсова поля.

Из-за съемок фильма набережную реки Фонтанки от Вознесенского проспекта до Обуховской площади перекроют 2 августа с 05:00 до 23:59, 3 августа с 11:00 до 23:59 и 8 августа с 10:00 до 19:00. На этом же участке с 1 по 8 августа поэтапно запретят остановку транспорта.

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Санкт-Петербург
Новости Экономика

В Петербурге работодатели готовы платить от 200 тысяч рублей за отсутствие образования

работа
Фото: Freepik.

Более 16 тысяч вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей для соискателей без высшего образования разместили или обновили работодатели Санкт-Петербурга в июне-июле 2026 года, сообщает «Петроград».

Около трети предложений предполагают работу вахтовым методом, остальные 70% – трудоустройство без вахты. Больше всего высокооплачиваемых вакансий приходится на рабочий персонал – 16%. В сфере строительства и недвижимости размещено 12% предложений, в продажах, обслуживании клиентов, транспорте и логистике – по 9%, в производстве и сервисных услугах – 8%.

Среди руководящих должностей работодатели ищут руководителей разработки с зарплатой до 250 тысяч рублей, операционных директоров, а также менеджеров по продажам и маркетингу с доходом от 200 тысяч рублей.

Аккаунт-менеджерам предлагают в среднем около 200,6 тысячи рублей, водителям и экспедиторам – до 206,8 тысячи, врачам – до 229,4 тысячи, курьерам – до 210 тысяч рублей.

Большинство работодателей не требуют диплома о высшем образовании и в первую очередь учитывают практический опыт кандидатов.

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