Участникам специальной военной операции и членам их семей из Ленобласти станет проще получить некоторые единовременные выплаты. Теперь подать заявления на ряд мер поддержки можно в электронном виде через портал госуслуг.

В электронном формате доступны три вида выплат: компенсация участникам СВО, выплата взамен бесплатного земельного участка, а также пособие для беременных супруг военнослужащих. Статус рассмотрения заявления, поданного через портал, можно будет отслеживать в личном кабинете.

Отмечается, что перевод услуг в цифровой формат стал возможен благодаря работе Комитета по социальной защите населения Ленобласти.