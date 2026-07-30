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Участники СВО из Ленобласти смогут оформить три выплаты онлайн

Участникам специальной военной операции и членам их семей из Ленобласти станет проще получить некоторые единовременные выплаты. Теперь подать заявления на ряд мер поддержки можно в электронном виде через портал госуслуг.

Участники СВО из Ленобласти смогут оформить три выплаты онлайн - Статус рассмотрения заявления, поданного через портал, можно будет отслеживать в личном кабинете.
Фото: ivbg. ru

В электронном формате доступны три вида выплат: компенсация участникам СВО, выплата взамен бесплатного земельного участка, а также пособие для беременных супруг военнослужащих. Статус рассмотрения заявления, поданного через портал, можно будет отслеживать в личном кабинете.

Отмечается, что перевод услуг в цифровой формат стал возможен благодаря работе Комитета по социальной защите населения Ленобласти.

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В России призвали отменить норматив в 15 минут на прием у врача

15-минутный норматив на прием врачом одного пациента нужно отменить. С таким призывом выступил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

В России призвали отменить норматив в 15 минут на прием у врача - Онищенко считает, что каждый пациент уникален, и нельзя подгонять всех под один шаблон.
Фото: freepik

Онищенко считает, что каждый пациент уникален, и нельзя подгонять всех под один шаблон. По его словам, врачу необходимо разное количество времени для работы с каждым пациентом: кому-то достаточно нескольких минут, а кому-то требуется более детальный и глубокий подход, пишет РИА Новости.

Также академик отметил, что за смену врач принимает около 25–27 человек, и в некоторых случаях необходимо время для консультации с коллегой.

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