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Волонтеры очистили территорию заказника «Кивипарк» в Выборгском заливе

На острове Кубенский в Выборгском заливе завершился эколого-просветительский лагерь Ленинградского областного отделения ВООП. В течение недели 25 волонтеров приводили в порядок территорию заказника.

Волонтеры очистили территорию заказника «Кивипарк» в Выборгском заливе - За время лагеря участники собрали и вывезли 54 кубометра мусора.
Фото: эколого-просветительский лагерь Ленинградского областного отделения ВООП.

Добровольцы демонтировали незаконные постройки и убирали мусор на нескольких островах, включая Игривый, Кормовой, Вихревой и Безымянный. Владельцы построек были заранее уведомлены о нарушении природоохранного законодательства, но работы по демонтажу пришлось выполнять волонтерам.

За время лагеря участники собрали и вывезли 54 кубометра мусора. Для этого потребовалось девять рейсов баржи между островом и материком.

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Волонтеры не только очистили территорию, но и провели время с пользой: посещали мастер-классы, занимались активным отдыхом и наслаждались живописными видами на залив.

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мусор остров Кубенский Выборгский залив Ленобласть волонтер
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