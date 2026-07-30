На острове Кубенский в Выборгском заливе завершился эколого-просветительский лагерь Ленинградского областного отделения ВООП. В течение недели 25 волонтеров приводили в порядок территорию заказника.
Добровольцы демонтировали незаконные постройки и убирали мусор на нескольких островах, включая Игривый, Кормовой, Вихревой и Безымянный. Владельцы построек были заранее уведомлены о нарушении природоохранного законодательства, но работы по демонтажу пришлось выполнять волонтерам.
За время лагеря участники собрали и вывезли 54 кубометра мусора. Для этого потребовалось девять рейсов баржи между островом и материком.
Волонтеры не только очистили территорию, но и провели время с пользой: посещали мастер-классы, занимались активным отдыхом и наслаждались живописными видами на залив.