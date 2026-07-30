Жительницу Хабаровска в возрасте 56 лет заподозрили в краже сумки стоимостью 18,5 тысячи рублей у пассажирки в аэропорту «Пулково».

Как сообщили в транспортной полиции, 41-летняя женщина забыла сумку с личными вещами в кабинке туалета. Другая посетительница обнаружила ее и оставила возле дверей отдела розыска багажа.

Подозреваемая убедилась, что за ней никто не наблюдает, забрала сумку, спрятала среди своих вещей и улетела рейсом Санкт-Петербург – Москва.

Следователи линейного отдела МВД России в аэропорту «Пулково» завели уголовное дело о краже. Женщина находится под обязательством о явке. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.