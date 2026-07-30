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Жительница Хабаровска похитила сумку, забытую в туалете Пулково

Жительницу Хабаровска в возрасте 56 лет заподозрили в краже сумки стоимостью 18,5 тысячи рублей у пассажирки в аэропорту «Пулково».

Как сообщили в транспортной полиции, 41-летняя женщина забыла сумку с личными вещами в кабинке туалета. Другая посетительница обнаружила ее и оставила возле дверей отдела розыска багажа.

Подозреваемая убедилась, что за ней никто не наблюдает, забрала сумку, спрятала среди своих вещей и улетела рейсом Санкт-Петербург – Москва.

Следователи линейного отдела МВД России в аэропорту «Пулково» завели уголовное дело о краже. Женщина находится под обязательством о явке. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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пулково Санкт-Петербург
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Волонтеры очистили территорию заказника «Кивипарк» в Выборгском заливе

На острове Кубенский в Выборгском заливе завершился эколого-просветительский лагерь Ленинградского областного отделения ВООП. В течение недели 25 волонтеров приводили в порядок территорию заказника.

Волонтеры очистили территорию заказника «Кивипарк» в Выборгском заливе - За время лагеря участники собрали и вывезли 54 кубометра мусора.
Фото: эколого-просветительский лагерь Ленинградского областного отделения ВООП.

Добровольцы демонтировали незаконные постройки и убирали мусор на нескольких островах, включая Игривый, Кормовой, Вихревой и Безымянный. Владельцы построек были заранее уведомлены о нарушении природоохранного законодательства, но работы по демонтажу пришлось выполнять волонтерам.

За время лагеря участники собрали и вывезли 54 кубометра мусора. Для этого потребовалось девять рейсов баржи между островом и материком.

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Волонтеры не только очистили территорию, но и провели время с пользой: посещали мастер-классы, занимались активным отдыхом и наслаждались живописными видами на залив.

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мусор остров Кубенский Выборгский залив Ленобласть волонтер

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