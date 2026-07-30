С 1 августа 2026 года в России вступает в силу ряд изменений, которые затронут сферу ЖКХ, пенсионное обеспечение и меры поддержки отдельных категорий граждан. Об этом ТАСС сообщила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.
В платежных документах за жилищно-коммунальные услуги появятся отдельные строки за содержание общего имущества и текущий ремонт. По словам сенатора, это позволит собственникам жилья более четко понимать, на что расходуются их средства. Кроме того, управляющие компании должны направлять жильцам платежные документы не позднее 5-го числа месяца, а оплатить их необходимо до 15-го числа следующего месяца.
С 1 августа Соцфонд России также автоматически пересчитает страховую часть пенсий работающим пенсионерам. Подавать заявления для этого не потребуется. Максимальная прибавка после перерасчета составит 470,28 рубля.
Беззаявительно увеличатся и накопительные пенсии: на 17,3% — для граждан, чьи накопления находятся в Соцфонде России, и на 19,32% — для участников программ софинансирования и женщин, направивших средства материнского капитала на накопительную пенсию.
Также в августе вдвое увеличат фиксированную выплату к пенсии гражданам, которым в июле исполнилось 80 лет, а также россиянам, получившим I группу инвалидности. После повышения ее размер составит 19 169,38 рубля.