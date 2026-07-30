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Новости Социум

С 1 августа изменятся правила оплаты ЖКХ и пересчитают пенсии работающим пенсионерам

С 1 августа 2026 года в России вступает в силу ряд изменений, которые затронут сферу ЖКХ, пенсионное обеспечение и меры поддержки отдельных категорий граждан. Об этом ТАСС сообщила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.

В платежных документах за жилищно-коммунальные услуги появятся отдельные строки за содержание общего имущества и текущий ремонт. По словам сенатора, это позволит собственникам жилья более четко понимать, на что расходуются их средства. Кроме того, управляющие компании должны направлять жильцам платежные документы не позднее 5-го числа месяца, а оплатить их необходимо до 15-го числа следующего месяца.

С 1 августа Соцфонд России также автоматически пересчитает страховую часть пенсий работающим пенсионерам. Подавать заявления для этого не потребуется. Максимальная прибавка после перерасчета составит 470,28 рубля.

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Беззаявительно увеличатся и накопительные пенсии: на 17,3% — для граждан, чьи накопления находятся в Соцфонде России, и на 19,32% — для участников программ софинансирования и женщин, направивших средства материнского капитала на накопительную пенсию.

Также в августе вдвое увеличат фиксированную выплату к пенсии гражданам, которым в июле исполнилось 80 лет, а также россиянам, получившим I группу инвалидности. После повышения ее размер составит 19 169,38 рубля.

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Новости Социум

Более 230 тысяч жителей Ленобласти установили самозапрет на кредиты

К концу первого полугодия 2026 года 232 тысячи жителей Ленобласти установили самозапрет на кредиты. Об этом сообщил председатель регионального комитета цифрового развития Андрей Сытник.

Кроме того, жители активно устанавливают запреты на сделки с недвижимостью без личного участия собственника. К июлю 2026 года количество заявлений превысило 27,9 тысяч. Это привело к сокращению случаев противоправных действий в этой сфере, пишет Интерфакс.

Среди популярных в регионе цифровых сервисов — запись к врачу (3,55 миллиона обращений за первое полугодие), сведения из ЕГРН (287 тысяч), электронная трудовая книжка (172 тысячи) и онлайн-выписка из Росреестра (153 тысячи).

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