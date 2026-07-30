В качестве одной из мер поддержки пострадавшим предпринимателям будут предоставлять льготные кредиты.

В Ленинградской области правительство и экономический блок прорабатывают меры поддержки предпринимателей, понесших убытки в результате пожара на складе Wildberries. Об этом сообщил глава Комитета по информационной политике региона Никита Донцов.

«Мы считаем, что склады Wildberries — это 100% гражданский объект, и расцениваем удары по гражданским объектам, как теракты, попытку дестабилизации общества. Поэтому мы считаем необходимым поддержать предпринимателей из нашего региона, кому был нанесен ущерб», — подчеркнул он.

Одной из мер поддержки станет выдача пострадавшим льготных займов, о чем ранее заявлял губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Со слов самих предпринимателей, такая помощь сейчас особенно актуальна.

Отметим, что всего в результате пожара на логистическом комплексе маркетплейса убытки понесли порядка 1,5 тысяч предпринимателей.