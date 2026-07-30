В Ленобласти создадут межведомственную транспортную комиссию, которая займется борьбой с нелегальными перевозчиками и повышением безопасности на дорогах. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Дрозденко.

Новая комиссия будет координировать работу полиции, Ространснадзора, налоговых органов и других профильных ведомств для пресечения незаконных перевозок. Кроме того, в ее задачи войдет анализ каждого ДТП с участием автобусов и грузового транспорта, чтобы выявлять причины аварий и вырабатывать меры по повышению безопасности.

Возглавил комиссию вице-губернатор по транспорту и развитию топливно-энергетического комплекса Денис Седов. Его заместителем назначен председатель комитета Ленинградской области по транспорту Олег Антропов.

Как отметил Александр Дрозденко, работа комиссии будет находиться на его личном контроле.