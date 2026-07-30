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В Ленобласти создали новую межведомственную транспортную комиссию для борьбы с нелегальными перевозчиками

В Ленобласти создадут межведомственную транспортную комиссию, которая займется борьбой с нелегальными перевозчиками и повышением безопасности на дорогах. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Дрозденко.

В Ленобласти создали новую межведомственную транспортную комиссию для борьбы с нелегальными перевозчиками - Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Дрозденко.
Фото: t_me/drozdenko_au_lo

Новая комиссия будет координировать работу полиции, Ространснадзора, налоговых органов и других профильных ведомств для пресечения незаконных перевозок. Кроме того, в ее задачи войдет анализ каждого ДТП с участием автобусов и грузового транспорта, чтобы выявлять причины аварий и вырабатывать меры по повышению безопасности.

Возглавил комиссию вице-губернатор по транспорту и развитию топливно-энергетического комплекса Денис Седов. Его заместителем назначен председатель комитета Ленинградской области по транспорту Олег Антропов.

Как отметил Александр Дрозденко, работа комиссии будет находиться на его личном контроле.

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Теги

транспортная комиссия Ленобласть Дрозденко нелегальные перевозчики
Новости Экономика

В Петербурге работодатели готовы платить от 200 тысяч рублей за отсутствие образования

работа
Фото: Freepik.

Более 16 тысяч вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей для соискателей без высшего образования разместили или обновили работодатели Санкт-Петербурга в июне-июле 2026 года, сообщает «Петроград».

Около трети предложений предполагают работу вахтовым методом, остальные 70% – трудоустройство без вахты. Больше всего высокооплачиваемых вакансий приходится на рабочий персонал – 16%. В сфере строительства и недвижимости размещено 12% предложений, в продажах, обслуживании клиентов, транспорте и логистике – по 9%, в производстве и сервисных услугах – 8%.

Среди руководящих должностей работодатели ищут руководителей разработки с зарплатой до 250 тысяч рублей, операционных директоров, а также менеджеров по продажам и маркетингу с доходом от 200 тысяч рублей.

Аккаунт-менеджерам предлагают в среднем около 200,6 тысячи рублей, водителям и экспедиторам – до 206,8 тысячи, врачам – до 229,4 тысячи, курьерам – до 210 тысяч рублей.

Большинство работодателей не требуют диплома о высшем образовании и в первую очередь учитывают практический опыт кандидатов.

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