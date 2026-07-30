Более тысячи жалоб поступило в медучреждения регионов за неделю.

За последнюю неделю июля общее число пострадавших от укусов клещей в Петербурге и ленинградской области достигло 1 063 человек. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора

Большая часть обращений (68%) была зафиксирована в Северной столицы, оставшиеся 32% случаев пришлись Ленобласть. При этом 18% от всех пострадавших — несовершеннолетние.

Лидерами среди «опасных» районов Петербурга стали Курортный, Выборгский и Приморский. В Ленинградской области наиболее высокий уровень активности паразитов наблюдается в Приозерском, Выборгском, Бокситогорском и Всеволожском районах.

«В рамках плановой прививочной кампании против клещевого энцефалита привито более 92 тыс. жителей Санкт-Петербурга и более 67 тыс. жителей Ленобласти», — добавили в ведомстве.

Вам будет интересно У клещей из Ленобласти нашли вызывающую лихорадку бактерию Кроме всем известных заболеваний клещи с Северо-Запада оказались переносчиками еще одной опасной инфекции. Ученые обнаружили в Ленинградской области п...

Фото на миниатюре: GigaChat