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В Белграде пропала 27-летняя жительница Петербурга

Жительница Санкт-Петербурга пропала 25 июля в Белграде после того, как собиралась отправиться в один из городских клубов.

Как сообщает «Бриф24», после этого связь с 27-летней девушкой прервалась, ее местонахождение девушки неизвестно. Обстоятельства исчезновения выясняются.

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Клещи продолжают атаковать жителей Ленобласти и Петербурга

Более тысячи жалоб поступило в медучреждения регионов за неделю. 

За последнюю неделю июля общее число пострадавших от укусов клещей в Петербурге и ленинградской области достигло 1 063 человек. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора

Большая часть обращений (68%) была зафиксирована в Северной столицы, оставшиеся 32% случаев пришлись Ленобласть. При этом 18% от всех пострадавших — несовершеннолетние.

Лидерами среди «опасных» районов Петербурга стали Курортный, Выборгский и Приморский. В Ленинградской области наиболее высокий уровень активности паразитов наблюдается в Приозерском, Выборгском, Бокситогорском и Всеволожском районах.

«В рамках плановой прививочной кампании против клещевого энцефалита привито более 92 тыс. жителей Санкт-Петербурга и более 67 тыс. жителей Ленобласти», — добавили в ведомстве.

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Фото на миниатюре: GigaChat

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Роспотребнадзор в Ленобласти клещи

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