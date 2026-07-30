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Программа борьбы с борщевиком будет расширена в 2027 году в Ленобласти

Площадь обработки территорий от борщевика в Ленинградской области в 2026 году превысила прошлогодние показатели в два раза, достигнув 10,5 тысячи гектаров. Далее ее расширят еще больше

Промежуточные итоги борьбы с опасным сорняком были подведены на заседании штаба под председательством вице-губернатора Олега Малащенко. Вице-губернатор отметил, что системная работа и синхронные действия муниципалитетов, дорожников, энергетиков, газовиков, РЖД и аграриев позволяют кратно повысить эффективность борьбы с борщевиком. Общая координация приносит свои плоды, и площади обработок продолжают расти, поблагодарил он всех участников этой важной для региона задачи.

Программа борьбы с борщевиком будет расширена в 2027 году. Участие в ней планируют 118 поселений на площади 6,8 тысячи гектаров. Вводится двукратная обработка территорий, а также впервые в программу включаются неразграниченные земли поселений общей площадью 212,6 гектара. Общий объём финансирования на следующий год составит 195,4 миллиона рублей. При комитете по агропромышленному комплексу создаётся постоянное подразделение для сопровождения мероприятий по борьбе с борщевиком.

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Муниципальные образования уже обработали 7 533,47 гектара, из которых химическим способом — 6 014,75 гектара, механическим — 1 518,72 гектара. Дополнительные контракты за счёт местных бюджетов заключили Таицкое, Сиверское, Мичуринское, Запорожское, Приозерское, Подпорожское, Светогорское поселения и Выборг. Сельхозтоваропроизводители также внесли свой вклад: АО «Гатчинское» обработало участки под линиями электропередачи, а аграрии Приозерского района, включая хозяйства «Мельниково», «Первомайский», «Петровский», «Раздолье», «Расцвет» и «Судаково», обработали 39,4 гектара. Дорожные организации перевыполнили план, обработав 2 798,8 гектара при запланированных 1 888,95 гектара. В сфере водоснабжения и водоотведения обработано 195,1 гектара, в планах — ещё 20 гектаров. РЖД обработали 66,97 гектара в полосе отвода в 12 районах области, работы продолжаются. Энергетики обработали 29,05 гектара, газовики — 14 гектаров, при этом планируется обработать ещё более 370 гектаров. В лесном фонде обработано 14,39 гектара в Бокситогорском, Киришском, Тосненском, Волосовском, Тихвинском, Подпорожском и Всеволожском районах. О новых локациях борщевика можно сообщить на портале «Госуслуги. Решаем вместе».

Теги

Ленобласть борщевик Олег Малащенко
Новости Происшествия

Петербуржец пытался скрыть гибель подчиненного и спрятал его тело в лесу

Против мужчины завели уголовное дело.

В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося скрыть гибель своего сотрудника на стройплощадке. Злоумышленник погрузил тело покойного в машину, а затем вывез в лесополосу. Об этом 30 июля передает городское следственное управление.

По материалам дела, труп мужчины заметил случайный прохожий 28 июля в лесополосе у реки Сестры в Курортном районе. Прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили тело человека с признаками насильственной смерти.

«Установлено, что погибший работал разнорабочим на строительном объекте. Во время выполнения работ он упал с высоты пятого этажа и получил смертельные травмы. Фигурант дела, чтобы скрыть происшествие, погрузил тело в машину и вывез в лесополосу», — указано в сообщении.

Сейчас фигурант задержан, против него возбуждено уголовное дело. В скором времени суд изберет мужчине меру пресечения. 

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