В Ленобласти продолжается обновление дорог, которые ведут к спортивным объектам.

Так, в Подпорожье запланирован ремонт участка дороги длиной около 2,5 км. Там обновят покрытие, водопропускные трубы и автобусные остановки. На Сиверском шоссе сейчас идут подготовительные работы, после которых начнется фрезерование дорожного полотна, сообщили в комитет по дорожному хозяйству ЛО.

Практически завершен ремонт Приморского шоссе в Выборгском районе протяженностью 25 км. Осталось только нанести разметку и установить дорожные знаки.