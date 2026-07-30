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Новости Социум

В Ленобласти обновляют дороги, ведущие к спортивным объектам

В Ленобласти продолжается обновление дорог, которые ведут к спортивным объектам.

Так, в Подпорожье запланирован ремонт участка дороги длиной около 2,5 км. Там обновят покрытие, водопропускные трубы и автобусные остановки. На Сиверском шоссе сейчас идут подготовительные работы, после которых начнется фрезерование дорожного полотна, сообщили в комитет по дорожному хозяйству ЛО.

Практически завершен ремонт Приморского шоссе в Выборгском районе протяженностью 25 км. Осталось только нанести разметку и установить дорожные знаки.

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Инфраструктура для жизни ремонт дорог Ленобласть спортобъекты
Новости Социум

Предупреждение об угрозе загрязнения воздуха действует в Ленобласти

Об этом сообщает региональное управление Эконадзора.

Предупреждение об угрозе загрязнения воздуха действует в Ленобласти - Об этом сообщает региональное управление Эконадзора.
Фото: Эконадзор Ленобласти

В Ленинградской области 30 июля и все следующие сутки действует предупреждение об угрозе загрязнения воздуха. Информация об этом появилась в соцсетях регионального Эконадзора

«На территории городских и сельских поселений Ленинградской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе», — указано в сообщении.

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