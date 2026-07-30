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Клещи продолжают атаковать жителей Ленобласти и Петербурга

Более тысячи жалоб поступило в медучреждения регионов за неделю. 

За последнюю неделю июля общее число пострадавших от укусов клещей в Петербурге и ленинградской области достигло 1 063 человек. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора

Большая часть обращений (68%) была зафиксирована в Северной столицы, оставшиеся 32% случаев пришлись Ленобласть. При этом 18% от всех пострадавших — несовершеннолетние.

Лидерами среди «опасных» районов Петербурга стали Курортный, Выборгский и Приморский. В Ленинградской области наиболее высокий уровень активности паразитов наблюдается в Приозерском, Выборгском, Бокситогорском и Всеволожском районах.

«В рамках плановой прививочной кампании против клещевого энцефалита привито более 92 тыс. жителей Санкт-Петербурга и более 67 тыс. жителей Ленобласти», — добавили в ведомстве.

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Среди популярных в регионе цифровых сервисов — запись к врачу (3,55 миллиона обращений за первое полугодие), сведения из ЕГРН (287 тысяч), электронная трудовая книжка (172 тысячи) и онлайн-выписка из Росреестра (153 тысячи).

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