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Новости Социум

Автобусный маршрут «Выборг-Сады» меняет расписание с 1 августа

Жителей и гостей муниципалитета предупредили об изменениях в расписаниях маршрута.

С 1 августа автобусный маршрут «Выборг-Сады» начнет следовать по новому расписанию. Об этом 30 июля сообщает администрация Выборгского района

«По многочисленным обращениям жителей Выборга – пассажиров, следующих по маршруту «Выборг-Сады», – с 1 августа установлено новое расписание движения пригородного автобуса № 11, которое будет действовать круглогодично», — говорится в сообщении.

Также администрация публикует обновленное расписание. Оно представлено в таблице ниже.

Автобусный маршрут «Выборг-Сады» меняет расписание с 1 августа - Жителей и гостей муниципалитета предупредили об изменениях в расписаниях маршрута.
Фото: Администрация Выборгского муниципального района

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Новости Социум

Новый циклон принесет ливни в Ленобласть и Петербург на выходных

Резкое ухудшение погоды ожидается в регионе к концу недели.

На ближайших выходных жителей Петербурга и приграничных районов Ленобласти ждет ухудшение погодных условий. Всему виной станет новый атмосферный фронт, который сейчас бушует над Скандинавией. Об этом 30 июля сообщил синоптик Александр Колесов.

«Уже в ночь на субботу кратковременные дожди, местами ливни с грозами и градом, да еще и с усилением ветра при грозах дойдут до Санкт-Петербурга», — заявил эксперт.

В оставшиеся будние дни этой недели в регионе ожидается солнечная погода. Термометры будут показывать до 29 градусов тепла.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

ливни циклон Александр Колесов

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