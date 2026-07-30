Жителей и гостей муниципалитета предупредили об изменениях в расписаниях маршрута.
С 1 августа автобусный маршрут «Выборг-Сады» начнет следовать по новому расписанию. Об этом 30 июля сообщает администрация Выборгского района
«По многочисленным обращениям жителей Выборга – пассажиров, следующих по маршруту «Выборг-Сады», – с 1 августа установлено новое расписание движения пригородного автобуса № 11, которое будет действовать круглогодично», — говорится в сообщении.
Также администрация публикует обновленное расписание. Оно представлено в таблице ниже.