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Еще одна популярная для отдыха страна стала чаще отказывать в визите туристам из России

Туризм
Фото: Freepik.

Доля отказов россиянам в выдаче греческих шенгенских виз выросла летом 2026 года до 2-2,5%, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В 2025 году этот показатель составлял от 0,1% до 0,4%. Отказы получают в том числе туристы с полностью оплаченными турами. По данным туроператоров, заявления самостоятельных путешественников в разгар сезона отклоняют еще чаще.

Также увеличились сроки рассмотрения документов. Ранее оформление занимало от двух до трех недель, сейчас ожидание может достигать полутора месяцев.

Россиянам рекомендуют подавать документы заранее, оформлять страховку от невыезда и подробно подтверждать свое финансовое положение справками о доходах и имуществе.

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07.06.2026
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Греция Россия
Для души Новости

На реставрацию Круглой риги в Гатчине направят 12 млн рублей

Памятник архитектуры в Гатчине — Круглая рига — наконец дождался включения в программу капитального ремонта на 2027 год.

На реставрацию Круглой риги в Гатчине направят 12 млн рублей - Памятник архитектуры в Гатчине — Круглая рига — наконец дождался включения в программу капитального
Фото: Правительство Ленинградской области

Долгое время здание оставалось в тени, но теперь на его спасение и преображение из областного бюджета выделено 12 миллионов рублей. Подготовительные работы уже идут полным ходом: специалисты провели комплексные научные изыскания, разработали эскизный проект и подготовили проектно-сметную документацию. Уже в сентябре 2026 года документы будут направлены на государственную экспертизу.

В планах не только реставрация самой постройки, но и освобождение прилегающей территории от соседних объектов, мешающих восприятию памятника. Это позволит Круглой риге «задышать» свободно и вернуть ей исторический облик.

Теги

Гатчина реставрация Круглая рига

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