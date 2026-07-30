Доля отказов россиянам в выдаче греческих шенгенских виз выросла летом 2026 года до 2-2,5%, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В 2025 году этот показатель составлял от 0,1% до 0,4%. Отказы получают в том числе туристы с полностью оплаченными турами. По данным туроператоров, заявления самостоятельных путешественников в разгар сезона отклоняют еще чаще.

Также увеличились сроки рассмотрения документов. Ранее оформление занимало от двух до трех недель, сейчас ожидание может достигать полутора месяцев.

Россиянам рекомендуют подавать документы заранее, оформлять страховку от невыезда и подробно подтверждать свое финансовое положение справками о доходах и имуществе.