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Победителями грантового конкурса ВТБ стали два краеведческих музея Ленобласти

В число победителей организованного ВТБ и фондом «ВТБ-Страна» второго конкурса корпоративной программы поддержки краеведческих музеев вошли два  участника из Ленинградской области — Музей города Гатчины и Музей «Деревня Псоедь» в Лужском районе. Они получат денежные гранты на развитие своих проектов.

Победителями грантового конкурса ВТБ стали два краеведческих музея Ленобласти - В число победителей организованного ВТБ и фондом «ВТБ-Страна» второго конкурса корпоративной програм
Фото: музей «Деревня Псоедь»

Как рассказали в пресс-службе ВТБ, на средства гранта Музей города Гатчины реализует проект по организации цикла экскурсий по малым музеям города, целью которого является стремление познакомить местных жителей и туристов с малоизвестными достопримечательностями города, а также повышение интереса к истории столицы 47 региона. В свою очередь, Музей «Деревня Псоедь» на средства гранта расширит и обновит своё уникальное арт-пространство, которое стало местом общения и творчества  для жителей деревни и соседних населенных пунктов.

Всего по итогам конкурса гранты до 1 млн рублей получат 67 музеев из 55 регионов России. Программа поддержки краеведческих музеев России, которую банк запустил в начале 2026 года, призвана усилить роль краеведческих музеев в сохранении культурного наследия, подчеркнуть локальную идентичность и привлечь внимание к традициям и самобытности разных народов. Одна из задач – превратить музеи в привлекательные центры досуга для молодежи и семей, повысить доступность экспозиций для широкой аудитории. Особое внимание в проекте уделяется усилению цифрового направления и внедрению новых технологий.

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ВТБ Лужский район Гатчина
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Житель Ленобласти пойдет под суд за наезд на инспектора ДПС

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Во Всеволожском районе окончено расследование уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти. На скамье подсудимых окажется местный житель, который специально совершил наезд на сотрудника ДПС. Об этом 30 июля передает прокуратура Ленинградской области.

Указывается, что мужчина, находясь за рулем транспортного средства, попытался скрыться от правоохранителей и наехал на одного из них.

«Совокупность собранных по делу доказательств признана прокуратурой достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд», — указано в сообщении.

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прокуратура уголовное дело Всеволожский район

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