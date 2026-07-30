В число победителей организованного ВТБ и фондом «ВТБ-Страна» второго конкурса корпоративной программы поддержки краеведческих музеев вошли два участника из Ленинградской области — Музей города Гатчины и Музей «Деревня Псоедь» в Лужском районе. Они получат денежные гранты на развитие своих проектов.

Как рассказали в пресс-службе ВТБ, на средства гранта Музей города Гатчины реализует проект по организации цикла экскурсий по малым музеям города, целью которого является стремление познакомить местных жителей и туристов с малоизвестными достопримечательностями города, а также повышение интереса к истории столицы 47 региона. В свою очередь, Музей «Деревня Псоедь» на средства гранта расширит и обновит своё уникальное арт-пространство, которое стало местом общения и творчества для жителей деревни и соседних населенных пунктов.

Всего по итогам конкурса гранты до 1 млн рублей получат 67 музеев из 55 регионов России. Программа поддержки краеведческих музеев России, которую банк запустил в начале 2026 года, призвана усилить роль краеведческих музеев в сохранении культурного наследия, подчеркнуть локальную идентичность и привлечь внимание к традициям и самобытности разных народов. Одна из задач – превратить музеи в привлекательные центры досуга для молодежи и семей, повысить доступность экспозиций для широкой аудитории. Особое внимание в проекте уделяется усилению цифрового направления и внедрению новых технологий.