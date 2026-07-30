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В России упростят оплату детсадов, налогов и штрафов через СБП

Формы оплаты через СБП внедрят на портала различных бюджетных организаций.

В России расширят функционал Системы быстрых платежей (СБП), упростив оплату детских садов, кружков, налогов и штрафов. Об этом сообщает Центральный банк РФ.

Согласно новому указанию регулятора, кредитные организации будут обязаны внедрить возможность совершения C2G-платежей (от гражданина государству) через порталы госуслуг, сайты ведомств или в местах оказания бюджетных услуг.

Новые требования будут внедрять поэтапно. Для крупнейших банков обязанность по внедрению сервиса наступит с 1 апреля 2027 года, а для банков с универсальной лицензией — с 1 октября 2027 года. При этом платежи не будут облагаться комиссиями, для самих банков переводы в пользу государства через СБП также остаются бесплатными.

Также в СБП внедрили сервис cash-in, позволяющий вносить наличные через банкомат одного банка для последующего зачисления на счет в другом. Решение об использовании данной технологии банки будут принимать в индивидуальном порядке.

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