World Boxing допустила российских спортсменов всех возрастных категорий до международных соревнований с национальными флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Российский бокс возвращается на мировую арену. World Boxing допустила наших спортсменов во всех возрастных категориях к участию с национальными флагом и гимном во всех международных соревнованиях», – сказал Михаил Дегтярев

Федерация бокса России вошла в состав World Boxing в марте 2026 года. В конце апреля российских спортсменов допустили к международным турнирам в нейтральном статусе.

Организация World Boxing была создана в 2023 году и уполномочена проводить олимпийские соревнования по боксу.