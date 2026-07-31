Люди чаще доверяют, считают привлекательными и высокостатусными обладателей глаз с большей видимой площадью склеры – белой оболочки глазного яблока.К такому выводу пришли исследователи Матиас Буайе-Броссо, Симон Ригуло и Себастьен Эту. Работа опубликована в журнале PLOS One.

В онлайн-эксперименте приняли участие 162 взрослых жителя США. Им показывали 100 фотографий людей с нейтральным выражением лица, на которых цифровым способом изменили площадь видимой склеры.

Участников просили по десятибалльной шкале оценить доверие к человеку, желание с ним общаться, его физическую привлекательность и предполагаемый социальный статус. Лица с большей видимой белой частью глаз получили более высокие оценки по всем четырем показателям. Результат не зависел от пола человека на фотографии и участника эксперимента.

По мнению ученых, хорошо заметная склера помогает легче определять направление взгляда, что важно для социального взаимодействия. Кроме того, видимая площадь склеры уменьшается с возрастом. Поэтому большая белая область глаза может бессознательно восприниматься как признак молодости и здоровья.