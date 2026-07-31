weather 21°
$

Главная / Для души / Ученые выяснили, какие лица вызывают доверие

Для души Новости

Ученые выяснили, какие лица вызывают доверие

Ученые выяснили, какие лица вызывают доверие - Люди чаще доверяют, считают привлекательными и высокостатусными обладателей глаз с большей видимой п
Фото: Freepik.

Люди чаще доверяют, считают привлекательными и высокостатусными обладателей глаз с большей видимой площадью склеры – белой оболочки глазного яблока.К такому выводу пришли исследователи Матиас Буайе-Броссо, Симон Ригуло и Себастьен Эту. Работа опубликована в журнале PLOS One.

В онлайн-эксперименте приняли участие 162 взрослых жителя США. Им показывали 100 фотографий людей с нейтральным выражением лица, на которых цифровым способом изменили площадь видимой склеры.

Участников просили по десятибалльной шкале оценить доверие к человеку, желание с ним общаться, его физическую привлекательность и предполагаемый социальный статус. Лица с большей видимой белой частью глаз получили более высокие оценки по всем четырем показателям. Результат не зависел от пола человека на фотографии и участника эксперимента.

По мнению ученых, хорошо заметная склера помогает легче определять направление взгляда, что важно для социального взаимодействия. Кроме того, видимая площадь склеры уменьшается с возрастом. Поэтому большая белая область глаза может бессознательно восприниматься как признак молодости и здоровья.

Вам будет интересно
Российский школьник случайно сделал научное открытие
Одиннадцатиклассник из подмосковного Пущино случайно обнаружил бактерию с выраженными противогрибковыми свойствами во время школьного эксперимента, со...
11.02.2026
3600

Теги

наука
Новости Социум Точка зрения

Сергей Перминов о транспортной комиссии в Ленобласти: «Теневые» услуги создают риски на дорогах и наносят урон бюджету

В Ленинградской области появится Межведомственная транспортная комиссия, которая займется наведением порядка в сфере перевозок. Новый орган объединит работу полиции, Ространснадзора, налоговой и других ведомств, чтобы бороться с нелегальными перевозчиками, анализировать ДТП с автобусами и грузовиками, повышать безопасность на дорогах. Работу комиссии возглавит вице-губернатор Денис Седов, а ее деятельность будет находиться на личном контроле губернатора Александра Дрозденко.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, как он оценивает создание Межведомственной транспортной комиссии в Ленобласти, насколько серьезной проблемой являются нелегальные перевозчики для региона, и какие меры сегодня наиболее востребованы для повышения безопасности пассажирских и грузовых перевозок.

«Меры противодействия нелегальным перевозкам остаются актуальными для нашего обширного региона, как крупного транспортного узла. Такие «теневые» услуги не только создают прямые риски на дорогах, но и наносят урон бюджету. Поэтому комплексная, межведомственная работа здесь важна для эффективности выявления «серых» зон, быстрой и четкой координации действий», – сказал Сергей Перминов

Сенатор подчеркнул, что меры обеления направлены на повышение безопасности перевозок, на снижение числа инцидентов на дорогах, на поддержание честной конкуренции, что важно и для устойчивого развития отрасли, и качества услуг для пассажиров. При выявлении лазеек адаптируется и нормативное регулирование, позволяя «закрывать» схемы, маскирующие один тип деятельности под другие.

«Транспортная сфера обязана быть прозрачной, чтобы отвечать современным вызовам. Не является нормальным, когда водители и ведомства не вполне понимают, как перевозятся пассажиры и грузы. И наоборот, для клиента должна быть полная ясность, кем и как оказыватеся транспортная услуга. Здесь нет места недосказанностям, так что у комиссии важная и актуальная функция», – резюмировал Сергей Перминов

Вам будет интересно
Сергей Перминов: Ленобласть последовательно наращивает контакты с Вьетнамом
Александр Дрозденко обменялся меморандумами об установлении дружественных отношений с Председателем Народного совета провинции Лангшон Социалистическо...
29.07.2026
227

Теги

Сергей Перминов Ленинградская область

Популярное

Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август
Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август

11:34 27.07.2026

Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки
Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки

12:16 23.04.2016

В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами
В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами

10:57 27.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться