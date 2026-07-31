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Над Россией за ночь сбили 371 украинский БПЛА. Есть пострадавшие, поврежден склад Wildberries

По данным Минобороны, беспилотники сбили над Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем, Дагестаном, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской и Тульской областями.

В Волгоградской области в результате атаки пострадали пять человек. Повреждения получили многоквартирный дом в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Также произошли пожары на топливном предприятии и в складских помещениях. Компания Wildberries подтвердила возгорание на своем логистическом объекте в Волгограде. По предварительным данным, пострадавших там нет.

Еще один человек пострадал в городе Гуково Ростовской области. В многоквартирном доме разрушены межэтажные перекрытия. Обломки беспилотников также повредили частные дома и магазин в Батайске, а в Ростове-на-Дону загорелись лесопосадки.

В Воронежской области поврежден частный дом, пострадавших нет. В Тульской области атака обошлась без пострадавших и разрушений.

Ограничения на полеты самолетов вводили в аэропортах Ульяновска, Пензы, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова и Калуги. На момент подготовки публикации ограничения действуют в аэропортах Краснодара, Волгограда, Казани, Чебоксар, Бугульмы, Нижнекамска, Махачкалы, Уфы, Ижевска, Сочи и Геленджика.

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Теги

БПЛА СВО Россия
Новости Социум Точка зрения

Сергей Перминов о транспортной комиссии в Ленобласти: «Теневые» услуги создают риски на дорогах и наносят урон бюджету

В Ленинградской области появится Межведомственная транспортная комиссия, которая займется наведением порядка в сфере перевозок. Новый орган объединит работу полиции, Ространснадзора, налоговой и других ведомств, чтобы бороться с нелегальными перевозчиками, анализировать ДТП с автобусами и грузовиками, повышать безопасность на дорогах. Работу комиссии возглавит вице-губернатор Денис Седов, а ее деятельность будет находиться на личном контроле губернатора Александра Дрозденко.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, как он оценивает создание Межведомственной транспортной комиссии в Ленобласти, насколько серьезной проблемой являются нелегальные перевозчики для региона, и какие меры сегодня наиболее востребованы для повышения безопасности пассажирских и грузовых перевозок.

«Меры противодействия нелегальным перевозкам остаются актуальными для нашего обширного региона, как крупного транспортного узла. Такие «теневые» услуги не только создают прямые риски на дорогах, но и наносят урон бюджету. Поэтому комплексная, межведомственная работа здесь важна для эффективности выявления «серых» зон, быстрой и четкой координации действий», – сказал Сергей Перминов

Сенатор подчеркнул, что меры обеления направлены на повышение безопасности перевозок, на снижение числа инцидентов на дорогах, на поддержание честной конкуренции, что важно и для устойчивого развития отрасли, и качества услуг для пассажиров. При выявлении лазеек адаптируется и нормативное регулирование, позволяя «закрывать» схемы, маскирующие один тип деятельности под другие.

«Транспортная сфера обязана быть прозрачной, чтобы отвечать современным вызовам. Не является нормальным, когда водители и ведомства не вполне понимают, как перевозятся пассажиры и грузы. И наоборот, для клиента должна быть полная ясность, кем и как оказыватеся транспортная услуга. Здесь нет места недосказанностям, так что у комиссии важная и актуальная функция», – резюмировал Сергей Перминов

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Сергей Перминов Ленинградская область

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