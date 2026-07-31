По данным Минобороны, беспилотники сбили над Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем, Дагестаном, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской и Тульской областями.

В Волгоградской области в результате атаки пострадали пять человек. Повреждения получили многоквартирный дом в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Также произошли пожары на топливном предприятии и в складских помещениях. Компания Wildberries подтвердила возгорание на своем логистическом объекте в Волгограде. По предварительным данным, пострадавших там нет.

Еще один человек пострадал в городе Гуково Ростовской области. В многоквартирном доме разрушены межэтажные перекрытия. Обломки беспилотников также повредили частные дома и магазин в Батайске, а в Ростове-на-Дону загорелись лесопосадки.

В Воронежской области поврежден частный дом, пострадавших нет. В Тульской области атака обошлась без пострадавших и разрушений.

Ограничения на полеты самолетов вводили в аэропортах Ульяновска, Пензы, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова и Калуги. На момент подготовки публикации ограничения действуют в аэропортах Краснодара, Волгограда, Казани, Чебоксар, Бугульмы, Нижнекамска, Махачкалы, Уфы, Ижевска, Сочи и Геленджика.