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Новости Происшествия

Иномарка насмерть сбила двух пешеходов в Выборгском районе

Мужчина и женщина погибли в ДТП 30 июля около 23:45 на 4-м километре трассы «Подъезд к поселку Смирново» в Выборгском районе Ленинградской области.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, 46-летний водитель автомобиля Geely Coolray совершил обгон в запрещенном месте и сбил двух пешеходов.

Мужчина и женщина находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм они скончались на месте. Личности погибших устанавливаются.

Водителя госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Выборгский район ДТП Ленинградская область Смирново
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