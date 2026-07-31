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Новости Происшествия

Мужчина поджег автомобиль экс-супруги в Тосненском районе

Жителя Тосненского района задержали по подозрению в поджоге автомобиля бывшей жены около на Московском шоссе в поселке Рябово.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, 46-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате пожара автомобиль Lada Vesta частично выгорел. Никто не пострадал.

Сумма ущерба устанавливается. Подозреваемого доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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26.10.2025
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Теги

Тосненский район рябово Ленинградская область
Новости Социум

В Петербурге обсуждают, как перезагрузить отрасль ЖКХ в том числе и Ленобласти

В Санкт-Петербурге стартовал форум с участием представителей Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также руководителей сферы ЖКХ из регионов Северо-Западного федерального округа.

Центральной темой обсуждения станет перезагрузка отрасли за счет повышения производительности труда и цифровизации процессов. Ленинградскую область на мероприятии представляют вице-губернатор Евгений Барановский и председатель регионального комитета по ЖКХ Денис Беляев.

Ключевым событием форума станет тематическая секция «Перезагрузка ЖКХ: производительность труда как главный фактор развития регионов». В ее рамках участники представят программу повышения производительности до 2030 года, обсудят механизмы сбора статистики, региональные отраслевые программы, подходы к кадровому обеспечению и готовые решения, пригодные для тиражирования в других субъектах.

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30.07.2026
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Теги

Денис Беляев Евгений Барановский жкх Ленобласть

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