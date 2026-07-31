В Санкт-Петербурге стартовал форум с участием представителей Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также руководителей сферы ЖКХ из регионов Северо-Западного федерального округа.

Центральной темой обсуждения станет перезагрузка отрасли за счет повышения производительности труда и цифровизации процессов. Ленинградскую область на мероприятии представляют вице-губернатор Евгений Барановский и председатель регионального комитета по ЖКХ Денис Беляев.

Ключевым событием форума станет тематическая секция «Перезагрузка ЖКХ: производительность труда как главный фактор развития регионов». В ее рамках участники представят программу повышения производительности до 2030 года, обсудят механизмы сбора статистики, региональные отраслевые программы, подходы к кадровому обеспечению и готовые решения, пригодные для тиражирования в других субъектах.