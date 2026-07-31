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В Сланцах приступили к ремонту 6-километрового канализационного коллектора

В Сланцах стартовал капитальный ремонт канализационного коллектора, который обеспечивает водоотведение в городе.

Участок сетей протяжённостью 6 километров проходит от канализационной насосной станции №2 до центральных биологических очистных сооружений. В ходе работ старые трубы заменят на новые полиэтиленовые, установят современную запорную арматуру и обновят колодцы. Это позволит существенно повысить надёжность системы водоотведения.

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Денис Беляев отметил, что работы ведутся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» при финансовой поддержке из федерального бюджета. На текущий момент специалисты выполняют подготовительные работы: доставляют и сваривают трубы. Стоимость контракта составляет 173 миллиона рублей. Завершить ремонт планируется до конца 2027 года.

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