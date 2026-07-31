Исследование VK Знакомств и Профи.ру показало, что бытовые навыки остаются важным критерием при выборе партнера, однако 70% россиян все чаще предпочитают делегировать домашние хлопоты профессионалам.

Согласно результатам опроса аналитиков, 50% респондентов считают наличие «мужских» бытовых навыков обязательным требованием к спутнику жизни. При этом миллениалы склонны ценить самостоятельность в решении хозяйственных задач, а зумеры все чаще доверяют быт цифровым сервисам.

Так, опрос показал, что 70% россиян активно пользуются услугами профессионалов для решения домашних задач. Наибольший стресс у жителей страны вызывают ремонтные работы, связанные с электрикой и сантехникой, а также генеральная уборка.

В то же время в России сохраняются традиционные взгляды на распределение обязанностей. Почти половина опрошенных считает, что физически тяжелый труд — прерогатива мужчин, в то время как уборка и готовка — женская зона ответственности.

Тем временем 39% респондентов убеждены, что разница в доходах не должна влиять на распределение бытовой нагрузки. Однако неумение или нежелание партнера поддерживать порядок в доме остается одним из главных «красных флагов» в отношениях.