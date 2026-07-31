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Россияне рассказали, как они относятся к распределению бытовых обязанностей в отношениях

Исследование VK Знакомств и Профи.ру показало, что бытовые навыки остаются важным критерием при выборе партнера, однако 70% россиян все чаще предпочитают делегировать домашние хлопоты профессионалам.

Согласно результатам опроса аналитиков, 50% респондентов считают наличие «мужских» бытовых навыков обязательным требованием к спутнику жизни. При этом миллениалы склонны ценить самостоятельность в решении хозяйственных задач, а зумеры все чаще доверяют быт цифровым сервисам.

Так, опрос показал, что 70% россиян активно пользуются услугами профессионалов для решения домашних задач. Наибольший стресс у жителей страны вызывают ремонтные работы, связанные с электрикой и сантехникой, а также генеральная уборка.

В то же время в России сохраняются традиционные взгляды на распределение обязанностей. Почти половина опрошенных считает, что физически тяжелый труд — прерогатива мужчин, в то время как уборка и готовка — женская зона ответственности.

Тем временем 39% респондентов убеждены, что разница в доходах не должна влиять на распределение бытовой нагрузки. Однако неумение или нежелание партнера поддерживать порядок в доме остается одним из главных «красных флагов» в отношениях.

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Глава комитета АПК Ленобласти посетил птицефабрику «Синявинская»

Олег Малащенко отметил важную роль предприятия в обеспечении качественной продукцией как Ленинградскую область, так и другие регионы.

Глава комитета АПК Ленобласти посетил птицефабрику «Синявинская» - Олег Малащенко отметил важную роль предприятия в обеспечении качественной продукцией как Ленинградск
Фото: 47 канал

В пятницу, 31 июля, глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Олег Малащенко посетил птицефабрику «Синявинская», где оценил производственные мощности предприятия. Об этом сообщает «47 канал».

В ходе рабочего визита Олег Малащенко отметил высокую эффективность работы фабрики. Объемы производства яиц здесь в шесть раз превышают внутренние потребности области, а показатели по мясу птицы — в четыре раза. 

Особое внимание в ходе встречи было уделено высоким стандартам безопасности. Продукция «Синявинской» востребована в производстве специализированных иммунобиологических препаратов для людей и животных. Это требует отсутствия любых химических примесей и антибиотиков. Помимо обеспечения внутреннего рынка, компания активно развивает экспорт, поставляя товары в страны Африки и Ближнего Востока.

Сейчас предприятие планирует строительство нового цеха для содержания промышленной птицы. Ожидается, что этот объект станет одним из самых крупных не только в России, но и во всей Евразии.

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Птицефабрика Синявинская Олег Малащенко

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