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Жители Ленобласти могут получить более 400 тыс. рублей господдержки на свое дело

Губернатор региона рассказал об успехах земляков в развитии собственного бизнеса благодаря соцконтрактам.

Жители Ленобласти могут получить более 400 тыс. рублей господдержки на свое дело - Губернатор региона рассказал об успехах земляков в развитии собственного бизнеса благодаря соцконтра
Фото: Александр Дрозденко/ МАКС

В Ленинградской области продолжается прием заявок на заключение социального контракта, позволяющего гражданам получить до 404 777 рублей на открытие или развитие собственного бизнеса. Как рассказал глава региона Александр Дрозденко, мерой поддержки уже воспользовались более 5,3 тысячи ленинградцев.

Программа направлена на помощь жителям в развитии своего дела. Для участия, желающим необходимо оставить контактные данные на официальном портале Центра социальной защиты населения Ленобласти по ссылке. Затем специалисты ведомства свяжутся с заявителями для консультации.

Жители Ленобласти могут получить более 400 тыс. рублей господдержки на свое дело - Губернатор региона рассказал об успехах земляков в развитии собственного бизнеса благодаря соцконтра
Фото: Александр Дрозденко/ МАКС

Востребованность программы подтверждает многочисленные истории местных жителей. Так, ветеран СВО из Кингисеппа направил полученные средства на закупку сварочного оборудования и параллельно проходит обучение по программе «Бизнес Героев 47».

Другие участники программы также смогли начать собственное дело. София Козлова из Киришей, например, открыла производство полезных сладостей, а Екатерина Любимова из Кировска трансформировала домашнее кондитерское дело в профессиональную студию с собственным помещением и штатом сотрудников. 

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Теги

социальный контракт Александр Дрозденко
Новости Происшествия

Тело пропавшей в Сербии петербурженки нашли в чемодане под Белградом

Местная полиция уже задержала несколько подозреваемых в убийстве.

В Сербии нашли тело гражданки России. Предварительно, погибшей является ранее пропавшая 27-летняя жительница Петербурга.

Как передают СМИ, Людмила пропала 25 июля, спустя два дня после прибытия из Стамбула. Родственникам перед своим исчезновением девушка рассказала, что собирается прогуляться по достопримечательностям Белграда и посетить местные бары. С тех пор россиянка не выходила на связь с близкими.

В пятницу, 31 июля, стало известно, что тело россиянки нашли упакованным в чемодан под Белградом. Подозреваемыми в убийстве являются несколько человек, в том числе гражданин Турции. 

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Фото на миниатюре: GigaChat

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