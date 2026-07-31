Губернатор региона рассказал об успехах земляков в развитии собственного бизнеса благодаря соцконтрактам.

В Ленинградской области продолжается прием заявок на заключение социального контракта, позволяющего гражданам получить до 404 777 рублей на открытие или развитие собственного бизнеса. Как рассказал глава региона Александр Дрозденко, мерой поддержки уже воспользовались более 5,3 тысячи ленинградцев.

Программа направлена на помощь жителям в развитии своего дела. Для участия, желающим необходимо оставить контактные данные на официальном портале Центра социальной защиты населения Ленобласти по ссылке. Затем специалисты ведомства свяжутся с заявителями для консультации.

Востребованность программы подтверждает многочисленные истории местных жителей. Так, ветеран СВО из Кингисеппа направил полученные средства на закупку сварочного оборудования и параллельно проходит обучение по программе «Бизнес Героев 47».

Другие участники программы также смогли начать собственное дело. София Козлова из Киришей, например, открыла производство полезных сладостей, а Екатерина Любимова из Кировска трансформировала домашнее кондитерское дело в профессиональную студию с собственным помещением и штатом сотрудников.