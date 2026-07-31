Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в субботу при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 22 ограничение скорости движения в направлении на СПБ с 08:00 до 19:00, устранение размыва обочины;

км 50 ограничение скорости движения в направлении на СПБ с 08:00 до 19:00, ремонт, замена силового барьерного ограждения.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 113-114 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 100-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

подъезд к МАПП Брусничное км 6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 134-203 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

подъезд к МАПП Светогорск км 2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очитска и мойка а/б покрытия.

А-181 «Магистральная»:

км 0-44 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, проливка швов а/ б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 0-37+ транспортные развязки км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 0-37+ транспортные развязки км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-37+ транспортные развязки км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-37+транспортные развязки км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и покраска перильного ограждения;

км 0-37+транспортные развязки км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена дорожных знаков;

км 37-78 + транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 56-73 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 37-78 + транспортные развязки км 40, 50, 56, 64, 70, 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 37-78 + транспортные развязки км 40, 50, 56, 64, 70, 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 67-78 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 42-44 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, скашивание травы квадроциклом;

км 74-75 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:000 до 20:00, замена пешеходного ограждения;

км 77-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от пыли и грязи;

км 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 115-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;

км 9-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 179-54-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.