Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

В Ленинградской области до конца этой и в течение следующей недели ожидаются плановые работы на электросетях.

Так, с 1 по 8 августа в некоторых населенных пунктах пройдут отключения электричества, сообщает компания ЛОЭСК.

График с населенными пунктами, адресами и временем отключения:

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