В 47-м регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий.
В Ленинградской области до 2 августа вводят предупреждение о непогоде. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Также в указанный период ожидается гроза и порывы ветра до 15-20 м/с.
Главная / Новости / Желтый уровень погодной опасности введут в Ленобласти до 2 августа
В 47-м регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий.
В Ленинградской области до 2 августа вводят предупреждение о непогоде. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Также в указанный период ожидается гроза и порывы ветра до 15-20 м/с.
Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.
В Ленинградской области до конца этой и в течение следующей недели ожидаются плановые работы на электросетях.
Так, с 1 по 8 августа в некоторых населенных пунктах пройдут отключения электричества, сообщает компания ЛОЭСК.
График с населенными пунктами, адресами и временем отключения:
Фото на миниатюре: magnific