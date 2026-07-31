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Желтый уровень погодной опасности введут в Ленобласти до 2 августа

В 47-м регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий.

В Ленинградской области до 2 августа вводят предупреждение о непогоде. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Дождь. Период предупреждения с 23 ч. 31 июля до 17 ч. 02 августа местами ливни, 01.08 град», — указано в сообщении.

Также в указанный период ожидается гроза и порывы ветра до 15-20 м/с.

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Публикуем график отключения электричества в Ленобласти с 1 по 8 августа

Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

В Ленинградской области до конца этой и в течение следующей недели ожидаются плановые работы на электросетях. 

Так, с 1 по 8 августа в некоторых населенных пунктах пройдут отключения электричества, сообщает компания ЛОЭСК.

График с населенными пунктами, адресами и временем отключения:

Публикуем график отключения электричества в Ленобласти с 1 по 8 августа - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения электричества в Ленобласти с 1 по 8 августа - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения электричества в Ленобласти с 1 по 8 августа - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения электричества в Ленобласти с 1 по 8 августа - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения электричества в Ленобласти с 1 по 8 августа - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения электричества в Ленобласти с 1 по 8 августа - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения электричества в Ленобласти с 1 по 8 августа - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения электричества в Ленобласти с 1 по 8 августа - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

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Фото на миниатюре: magnific

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отключения электричества ЛОЭСК

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