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Новости Социум

Игорь Руденя поздравил жителей Ленинградской области с 99-летием региона

Полномочный представитель президента РФ в СЗФО обратился к жителям области по случаю важной даты.

Полномочный представитель президента России в СЗФО Игорь Руденя поздравил жителей Ленинградской области с 99-летием региона.

В своем обращении Игорь Руденя подчеркнул, что Ленинградская область имеет героическую историю, которая неразрывно связана с ключевыми этапами становления российского государства. По словам полпреда, сегодня субъект является надежной опорой страны, а его экономический потенциал играет важную роль в укреплении технологического и экономического суверенитета России.

«Особого уважения заслуживает системная работа команды-47  по поддержке участников специальной военной операции и их семей, тех, кто сейчас на передовой, и тех, кто вернулся к мирной жизни», — подчеркнул Игорь Руденя.

Полпред пожелал ленинградцам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в созидательном труде на благо региона и страны.

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Игорь Руденя День рождения Ленобласти
Новости Социум

Сенатор Сергей Перминов поздравил жителей Ленобласти с 99-летием региона

Годовщина региона символизирует важный этап развития региона и единство его жителей, подчеркнул сенатор.

Сенатор Сергей Перминов поздравил жителей Ленобласти с 99-летием региона - Годовщина региона символизирует важный этап развития региона и единство его жителей, подчеркнул сена
Фото: Сергей Перминов/ МАКС

Сенатор Сергей Перминов поздравил жителей Ленинградской области с 99-летием со дня образования региона.

Парламентарий подчеркнул, что сегодняшняя дата — не просто веха в календаре, а повод для чествования достижений региона и его героической истории.

«Весь регион, как большая семья, устремлен в будущее: в поддержке наших защитников, в созидательных начинаниях, в заботе о каждом из поколений. И год на пути к 100-летию области просто обязан стать особенным», — обратился сенатор.

Сергей Перминов также отметил, что наступивший год, предваряющий вековой юбилей области , должен стать особенным для всех жителей. В своем пожелании сенатор выразил уверенность в силе духа ленинградцев, пожелав им энергии в воплощении замыслов, процветания и новых достижений.

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01.08.2026
144

Теги

Сергей Перминов День рождения Ленобласти

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