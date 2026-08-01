Полномочный представитель президента РФ в СЗФО обратился к жителям области по случаю важной даты.

Полномочный представитель президента России в СЗФО Игорь Руденя поздравил жителей Ленинградской области с 99-летием региона.



В своем обращении Игорь Руденя подчеркнул, что Ленинградская область имеет героическую историю, которая неразрывно связана с ключевыми этапами становления российского государства. По словам полпреда, сегодня субъект является надежной опорой страны, а его экономический потенциал играет важную роль в укреплении технологического и экономического суверенитета России.

«Особого уважения заслуживает системная работа команды-47 по поддержке участников специальной военной операции и их семей, тех, кто сейчас на передовой, и тех, кто вернулся к мирной жизни», — подчеркнул Игорь Руденя.

Полпред пожелал ленинградцам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в созидательном труде на благо региона и страны.