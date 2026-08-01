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Ленобласть с размахом отметит 99-летие: публикуем программу празднования

Для жителей и гостей Ленинградской области подготовили масштабную праздничную программу. Она пройдет в Ивангороде.

Ленобласть с размахом отметит 99-летие: публикуем программу празднования - Для жителей и гостей Ленинградской области подготовили масштабную праздничную программу. Она пройдет
Фото: Правительство Ленинградской области

В Ивангороде стартовали масштабные торжества в честь 99-летия Ленинградской области. Для жителей и гостей подготовили многочисленные культурные и гастрономические мероприятия.

С 10 утра на Видовой площади развернулся VIII областной фестиваль «День детства». Одновременно с этим улица Гагарина наполнилась оживленной торговлей: до 20:00 там работают выставка-ярмарка «Город мастеров» и сельскохозяйственный маркет «Ленинградский гастроном», где представлена продукция местных производителей.

Программа празднования продолжится в 12:00 презентацией делегаций муниципальных образований, а в 13:30 эстафету праздника примет гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса».

С 14:15 в Ивангородской крепости начнет работу интерактивная инсталляция «Подворье». Финальным событием дня станет большой праздничный концерт, который начнется в 15:00 на главной сцене крепости.

Ранее правительство Ленинградской области обратилось к жителям по случаю 99-летия образования региона.

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День рождения Ленобласти Ивангород
Новости Социум

Сенатор Сергей Перминов поздравил жителей Ленобласти с 99-летием региона

Годовщина региона символизирует важный этап развития региона и единство его жителей, подчеркнул сенатор.

Сенатор Сергей Перминов поздравил жителей Ленобласти с 99-летием региона - Годовщина региона символизирует важный этап развития региона и единство его жителей, подчеркнул сена
Фото: Сергей Перминов/ МАКС

Сенатор Сергей Перминов поздравил жителей Ленинградской области с 99-летием со дня образования региона.

Парламентарий подчеркнул, что сегодняшняя дата — не просто веха в календаре, а повод для чествования достижений региона и его героической истории.

«Весь регион, как большая семья, устремлен в будущее: в поддержке наших защитников, в созидательных начинаниях, в заботе о каждом из поколений. И год на пути к 100-летию области просто обязан стать особенным», — обратился сенатор.

Сергей Перминов также отметил, что наступивший год, предваряющий вековой юбилей области , должен стать особенным для всех жителей. В своем пожелании сенатор выразил уверенность в силе духа ленинградцев, пожелав им энергии в воплощении замыслов, процветания и новых достижений.

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01.08.2026
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Теги

Сергей Перминов День рождения Ленобласти

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