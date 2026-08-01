Для жителей и гостей Ленинградской области подготовили масштабную праздничную программу. Она пройдет в Ивангороде.

В Ивангороде стартовали масштабные торжества в честь 99-летия Ленинградской области. Для жителей и гостей подготовили многочисленные культурные и гастрономические мероприятия.

С 10 утра на Видовой площади развернулся VIII областной фестиваль «День детства». Одновременно с этим улица Гагарина наполнилась оживленной торговлей: до 20:00 там работают выставка-ярмарка «Город мастеров» и сельскохозяйственный маркет «Ленинградский гастроном», где представлена продукция местных производителей.

Программа празднования продолжится в 12:00 презентацией делегаций муниципальных образований, а в 13:30 эстафету праздника примет гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса».

С 14:15 в Ивангородской крепости начнет работу интерактивная инсталляция «Подворье». Финальным событием дня станет большой праздничный концерт, который начнется в 15:00 на главной сцене крепости.

Ранее правительство Ленинградской области обратилось к жителям по случаю 99-летия образования региона.