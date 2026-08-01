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Ленинградские медики спасли ногу пациента от ампутации

Врачи Всеволожской КМБ провели пациенту серию сложнейших операций.

Травматологи Всеволожской клинической межрайонной больницы предотвратили ампутацию ноги пациенту, пострадавшему в тяжелом ДТП. О лечении мужчины со сложным диагнозом рассказали в ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ».

В медучреждение мужчина поступил еще девять месяцев назад с множественными переломами голени после серьезной аварии. Изначально процесс лечения осложнился сильным отеком и развитием фликтен. После стабилизации состояния пациента медики применили аппарат внешней фиксации, а затем провели остеосинтез. Однако путь к выздоровлению оказался непростым. Из-за возникшего воспаления вокруг имплантатов их пришлось удалить, после чего врачи боролись с остеомиелитом, иссекая пораженные участки костной ткани.

В определенный момент перед специалистами встал вопрос об ампутации конечности, однако команда травматологического отделения под руководством Андрея Колечко приняла решение бороться до конца. Решающим этапом стал артродез — операция по обездвиживанию сустава, которая позволила стабилизировать ногу и запустить процесс восстановления. Благодаря настойчивости врачей и восьми хирургическим вмешательствам, состояние пациента удалось нормализовать.

Сегодня пациент уже выписан на амбулаторное лечение и может передвигаться самостоятельно. Мужчина выразил искреннюю благодарность коллективу больницы, назвав работу врачей настоящим волшебством.

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ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" медицина в Ленобласти
Новости Экономика Главное

Эксперт раскрыла, какие товары начнут дешеветь в августе

За счет поступления нового урожая цены на плодоовощную продукцию в августе традиционно снижаются.

Август традиционно является периодом сезонного снижения цен на продукты питания благодаря сбору отечественного урожая. Однако, как отмечает старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова, выгодные предложения касаются далеко не всех категорий товаров.

Так, борщевой набор, включающий картофель, морковь, капусту, лук и свеклу, а также сезонные овощи, такие как помидоры, огурцы и кабачки, уже начали дешеветь. Аналогичная ситуация наблюдается в сегменте фруктов и бахчевых культур. Однако это временное явление. Как только массовый сбор урожая подойдет к концу, цены на плодоовощную продукцию вновь начнут расти.

Также в августе дешевеют товары товары непродовольственного сегмента. Ретейлеры стремятся распродать летние коллекции одежды, обуви и садово-огородный инвентарь, чтобы освободить место для осеннего ассортимента.

При этом товары, зависящие от импорта — электроника, парфюмерия или брендовая одежда — могут дорожать из-за валютных колебаний. Дополнительное давление на цены оказывает приближение начала учебного года. Традиционно растет спрос на школьные принадлежности, а также на отдельные виды молочной и мясной продукции.

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