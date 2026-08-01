Врачи Всеволожской КМБ провели пациенту серию сложнейших операций.

Травматологи Всеволожской клинической межрайонной больницы предотвратили ампутацию ноги пациенту, пострадавшему в тяжелом ДТП. О лечении мужчины со сложным диагнозом рассказали в ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ».

В медучреждение мужчина поступил еще девять месяцев назад с множественными переломами голени после серьезной аварии. Изначально процесс лечения осложнился сильным отеком и развитием фликтен. После стабилизации состояния пациента медики применили аппарат внешней фиксации, а затем провели остеосинтез. Однако путь к выздоровлению оказался непростым. Из-за возникшего воспаления вокруг имплантатов их пришлось удалить, после чего врачи боролись с остеомиелитом, иссекая пораженные участки костной ткани.

В определенный момент перед специалистами встал вопрос об ампутации конечности, однако команда травматологического отделения под руководством Андрея Колечко приняла решение бороться до конца. Решающим этапом стал артродез — операция по обездвиживанию сустава, которая позволила стабилизировать ногу и запустить процесс восстановления. Благодаря настойчивости врачей и восьми хирургическим вмешательствам, состояние пациента удалось нормализовать.

Сегодня пациент уже выписан на амбулаторное лечение и может передвигаться самостоятельно. Мужчина выразил искреннюю благодарность коллективу больницы, назвав работу врачей настоящим волшебством.