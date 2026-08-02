В Ленобласти спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга вывели из леса трех детей, которые пошли на рыбалку и заблудились.

Инцидент произошел в районе железнодорожной станции Назия. Спасатели нашли юных рыбаков — мальчиков 11, 12 и 13 лет. В медицинской помощи они не нуждались.

ГУ МЧС по Ленобласти напоминает о правилах безопасности в лесу: необходимо предупреждать близких о маршруте, брать с собой заряженный телефон, воду и свисток. Родителям стоит следить за детьми и не отпускать их в незнакомую местность.