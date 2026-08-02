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Новости Социум

Спасатели вывели из леса под Назией трех юных рыбаков

В Ленобласти спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга вывели из леса трех детей, которые пошли на рыбалку и заблудились.

Инцидент произошел в районе железнодорожной станции Назия. Спасатели нашли юных рыбаков — мальчиков 11, 12 и 13 лет. В медицинской помощи они не нуждались.

ГУ МЧС по Ленобласти напоминает о правилах безопасности в лесу: необходимо предупреждать близких о маршруте, брать с собой заряженный телефон, воду и свисток. Родителям стоит следить за детьми и не отпускать их в незнакомую местность.

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рыбаки дети аварийно-спасательная служба Ленобласть
Новости Социум

Водитель насмерть сбил пешехода у Подпорожья и скрылся

Полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил пешехода на 17-м километре дороги А-215 в Подпорожском районе Ленобласти и скрылся.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 1 августа около 23 часов неизвестный водитель сбил 47-летнего мужчину, который переходил дорогу вне зоны действующего перехода. От полученных травм он скончался на месте ДТП. Известно, что автомобиль двигался в сторону Вытегры.

Водитель с места происшествия скрылся.

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сбил насмерть Ленобласть водитель скрылся

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