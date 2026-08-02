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Состояние богатейших россиян сократилось на 5 млрд долларов с начала года

С начала года состояние богатейших бизнесменов России уменьшилось на 5,02 млрд долларов. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Состояние богатейших россиян сократилось на 5 млрд долларов с начала года - Сильнее всего снизилось состояние Михаила Прохорова — на 5,66 млрд долларов, до 10,9 млрд.
Фото: freepik.

Сильнее всего снизилось состояние Михаила Прохорова — на 5,66 млрд долларов, до 10,9 млрд. Состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на 3,44 млрд, до 23 млрд долларов, сооснователя Telegram Павла Дурова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) — на 1,86 млрд долларов, до 12,5 млрд, основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова — на 1,41 млрд, до 21,2 млрд долларов, председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина — на 1,16 млрд, до 22,6 млрд долларов.

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Вместе с тем у некоторых миллиардеров отмечен прирост состояния. Например, у основателя «Северстали» Алексея Мордашова состояние увеличилось на 1,79 млрд долларов до 28,1 млрд долларов. У главы «Новатэка» Леонида Михельсона рост составил 1,48 млрд долларов, до 25,2 млрд долларов, у основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко — 1,18 млрд долларов, до 20,1 млрд долларов.

Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В рейтинге представлены 500 богатейших людей мира, из них 20 — граждане России.

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В Ленобласти начался пик сезона черники: Роспотребнадзор рассказал о пользе ягоды и способах заготовки

В лесах Ленинградской области наступил пик сезона черники. Несмотря на трудоемкий сбор, местные жители активно запасаются ягодами, собирая их ведрами. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что черника богата витаминами, микроэлементами и природными антиоксидантами.

В Ленобласти начался пик сезона черники: Роспотребнадзор рассказал о пользе ягоды и способах заготовки - Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что черника богата витаминами, микроэлементами и природными
Фото: magnific.

В ягодах содержатся витамины А, С, Е, К, РР и группы В, а также калий, кальций, магний, железо и другие полезные вещества. Черника способствует укреплению иммунитета, поддерживает здоровье зрения и пищеварительной системы. При этом ее калорийность составляет всего около 57 килокалорий на 100 граммов. Людям с гастритом и повышенной кислотностью желудка рекомендуется употреблять ягоду с осторожностью.

Чтобы сохранить урожай на зиму, специалисты советуют несколько способов заготовки. Для заморозки ягоды необходимо перебрать, не мыть, сначала разложить в один слой в морозильной камере, а затем пересыпать в пакеты. Варенье традиционно готовят, смешивая чернику с сахаром в пропорции один к одному. Также ягоду можно высушить: в духовке при температуре 40–50 градусов процесс занимает от 8 до 12 часов, а в электрической сушилке при 60 градусах — от 6 до 10 часов.

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черника Ленобласть роспотребнадзор

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