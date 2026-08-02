С начала года состояние богатейших бизнесменов России уменьшилось на 5,02 млрд долларов. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Сильнее всего снизилось состояние Михаила Прохорова — на 5,66 млрд долларов, до 10,9 млрд. Состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на 3,44 млрд, до 23 млрд долларов, сооснователя Telegram Павла Дурова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) — на 1,86 млрд долларов, до 12,5 млрд, основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова — на 1,41 млрд, до 21,2 млрд долларов, председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина — на 1,16 млрд, до 22,6 млрд долларов.

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Вместе с тем у некоторых миллиардеров отмечен прирост состояния. Например, у основателя «Северстали» Алексея Мордашова состояние увеличилось на 1,79 млрд долларов до 28,1 млрд долларов. У главы «Новатэка» Леонида Михельсона рост составил 1,48 млрд долларов, до 25,2 млрд долларов, у основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко — 1,18 млрд долларов, до 20,1 млрд долларов.

Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В рейтинге представлены 500 богатейших людей мира, из них 20 — граждане России.