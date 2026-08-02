Полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил пешехода на 17-м километре дороги А-215 в Подпорожском районе Ленобласти и скрылся.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 1 августа около 23 часов неизвестный водитель сбил 47-летнего мужчину, который переходил дорогу вне зоны действующего перехода. От полученных травм он скончался на месте ДТП. Известно, что автомобиль двигался в сторону Вытегры.

Водитель с места происшествия скрылся.