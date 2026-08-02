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В Ивангороде открылась новая ветеринарная станция

В Ивангороде начал работу новый ветеринарный участок. Открытие состоялось 1 августа и стало подарком городу в честь 99-летия Ленобласти.

В Ивангороде открылась новая ветеринарная станция - На площади в 60 квадратных метров разместились приемная, операционная, изолятор и процедурный кабине
Фото: правительство ЛО.

На площади в 60 квадратных метров разместились приемная, операционная, изолятор и процедурный кабинет. На новом участке будут проводиться профилактические мероприятия, диагностика и лечение сельскохозяйственных и домашних животных.

«Открытие нового ветеринарного участка — это очередной шаг в укреплении системы защиты здоровья животных и людей, которая создана в Ленинградской области, сохранения эпизоотического благополучия и стабильности экономики региона», — отметил вице-губернатор Ленобласти по АПК Олег Малащенко.

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ветстанция Ивангород Ленобласть
Новости Социум

Водитель насмерть сбил пешехода у Подпорожья и скрылся

Полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил пешехода на 17-м километре дороги А-215 в Подпорожском районе Ленобласти и скрылся.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 1 августа около 23 часов неизвестный водитель сбил 47-летнего мужчину, который переходил дорогу вне зоны действующего перехода. От полученных травм он скончался на месте ДТП. Известно, что автомобиль двигался в сторону Вытегры.

Водитель с места происшествия скрылся.

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сбил насмерть Ленобласть водитель скрылся

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