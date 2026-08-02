В Ивангороде начал работу новый ветеринарный участок. Открытие состоялось 1 августа и стало подарком городу в честь 99-летия Ленобласти.
На площади в 60 квадратных метров разместились приемная, операционная, изолятор и процедурный кабинет. На новом участке будут проводиться профилактические мероприятия, диагностика и лечение сельскохозяйственных и домашних животных.
«Открытие нового ветеринарного участка — это очередной шаг в укреплении системы защиты здоровья животных и людей, которая создана в Ленинградской области, сохранения эпизоотического благополучия и стабильности экономики региона», — отметил вице-губернатор Ленобласти по АПК Олег Малащенко.