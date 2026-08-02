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Финляндия закрыла проход для зверей на границе с Россией

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии временно закрыла проход дичи на границе с Россией, чтобы воспрепятствовать возможному попаданию зараженных африканской чумой свиней в страну.

Финляндия закрыла проход для зверей на границе с Россией - Это решение было принято пограничной службой юго-восточной Финляндии из-за выявления африканской чум
Фото: magnific

«Пограничная служба юго-восточной Финляндии временно закрыла ворота для дичи на восточной границе из-за выявленной в регионе африканской чумы свиней», - сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на пограничную охрану республики.

Уточняется, что очаг заболевания выявили среди диких кабанов в районе Виролахти в регионе Кюменлаксо.

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Африканская чума свиней не передается человеку, но представляет серьёзную угрозу для сельскохозяйственной отрасли, так как является заразной вирусной болезнью свиней, не поддающейся лечению и вакцинопрофилактике. Для предотвращения распространения болезни вводятся жесткие карантинные меры.

Теги

Финляндия Африканская чума свиней
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В Ивангороде открылась новая ветеринарная станция

В Ивангороде начал работу новый ветеринарный участок. Открытие состоялось 1 августа и стало подарком городу в честь 99-летия Ленобласти.

В Ивангороде открылась новая ветеринарная станция - На площади в 60 квадратных метров разместились приемная, операционная, изолятор и процедурный кабине
Фото: правительство ЛО.

На площади в 60 квадратных метров разместились приемная, операционная, изолятор и процедурный кабинет. На новом участке будут проводиться профилактические мероприятия, диагностика и лечение сельскохозяйственных и домашних животных.

«Открытие нового ветеринарного участка — это очередной шаг в укреплении системы защиты здоровья животных и людей, которая создана в Ленинградской области, сохранения эпизоотического благополучия и стабильности экономики региона», — отметил вице-губернатор Ленобласти по АПК Олег Малащенко.

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ветстанция Ивангород Ленобласть

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