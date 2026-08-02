В лесах Ленинградской области наступил пик сезона черники. Несмотря на трудоемкий сбор, местные жители активно запасаются ягодами, собирая их ведрами. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что черника богата витаминами, микроэлементами и природными антиоксидантами.

В ягодах содержатся витамины А, С, Е, К, РР и группы В, а также калий, кальций, магний, железо и другие полезные вещества. Черника способствует укреплению иммунитета, поддерживает здоровье зрения и пищеварительной системы. При этом ее калорийность составляет всего около 57 килокалорий на 100 граммов. Людям с гастритом и повышенной кислотностью желудка рекомендуется употреблять ягоду с осторожностью.

Чтобы сохранить урожай на зиму, специалисты советуют несколько способов заготовки. Для заморозки ягоды необходимо перебрать, не мыть, сначала разложить в один слой в морозильной камере, а затем пересыпать в пакеты. Варенье традиционно готовят, смешивая чернику с сахаром в пропорции один к одному. Также ягоду можно высушить: в духовке при температуре 40–50 градусов процесс занимает от 8 до 12 часов, а в электрической сушилке при 60 градусах — от 6 до 10 часов.