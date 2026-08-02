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В День Ленобласти в Ивангороде после реставрации распахнул свои двери для первых посетителей музей Билибина

В обновленном особняке купца Пантелеева представлена новая экспозиция «Билибин в Ивангороде». Первым почетным гостем стал губернатор Александр Дрозденко. Для широкой публики выставка откроется 15 августа, накануне 150-летия со дня рождения художника.

Здание музея было закрыто на реставрацию в 2024 году, и теперь в обновлённых залах размещены 453 экспоната. Среди них — живопись, графика, фотографии, документы, театральные эскизы и личные вещи семьи Билибиных. Многие из этих предметов демонстрируются впервые. Экспозиция охватывает весь жизненный путь Ивана Билибина: от его поездок на Русский Север и работы в Крыму до эмиграции в Египет и Францию, возвращения в СССР и последних лет в блокадном Ленинграде.

Коллекция оказалась в Ивангороде благодаря приемному сыну художника Мстиславу Потоцкому, который передал произведения, документы и личные вещи семьи. Его решением было сохранить наследие не в запасниках столичных музеев, а сделать его доступным для посетителей именно в этом небольшом городе.

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Отметим, что Ивангородский музей был создан в 1980 году на основе архитектурных памятников Ивангородской крепости и коллекции графических работ художников И.Я.Билибина и его жены А.В. Щекатихиной-Потоцкой. Сегодня Ивангородский музей располагает тремя музейными объектами: Ивангородская крепость, художественная картинная галерея, музей крепостей. 

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В Ленобласти начался пик сезона черники: Роспотребнадзор рассказал о пользе ягоды и способах заготовки

В лесах Ленинградской области наступил пик сезона черники. Несмотря на трудоемкий сбор, местные жители активно запасаются ягодами, собирая их ведрами. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что черника богата витаминами, микроэлементами и природными антиоксидантами.

В Ленобласти начался пик сезона черники: Роспотребнадзор рассказал о пользе ягоды и способах заготовки - Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что черника богата витаминами, микроэлементами и природными
Фото: magnific.

В ягодах содержатся витамины А, С, Е, К, РР и группы В, а также калий, кальций, магний, железо и другие полезные вещества. Черника способствует укреплению иммунитета, поддерживает здоровье зрения и пищеварительной системы. При этом ее калорийность составляет всего около 57 килокалорий на 100 граммов. Людям с гастритом и повышенной кислотностью желудка рекомендуется употреблять ягоду с осторожностью.

Чтобы сохранить урожай на зиму, специалисты советуют несколько способов заготовки. Для заморозки ягоды необходимо перебрать, не мыть, сначала разложить в один слой в морозильной камере, а затем пересыпать в пакеты. Варенье традиционно готовят, смешивая чернику с сахаром в пропорции один к одному. Также ягоду можно высушить: в духовке при температуре 40–50 градусов процесс занимает от 8 до 12 часов, а в электрической сушилке при 60 градусах — от 6 до 10 часов.

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черника Ленобласть роспотребнадзор

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