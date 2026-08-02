В обновленном особняке купца Пантелеева представлена новая экспозиция «Билибин в Ивангороде». Первым почетным гостем стал губернатор Александр Дрозденко. Для широкой публики выставка откроется 15 августа, накануне 150-летия со дня рождения художника.

Здание музея было закрыто на реставрацию в 2024 году, и теперь в обновлённых залах размещены 453 экспоната. Среди них — живопись, графика, фотографии, документы, театральные эскизы и личные вещи семьи Билибиных. Многие из этих предметов демонстрируются впервые. Экспозиция охватывает весь жизненный путь Ивана Билибина: от его поездок на Русский Север и работы в Крыму до эмиграции в Египет и Францию, возвращения в СССР и последних лет в блокадном Ленинграде.

Коллекция оказалась в Ивангороде благодаря приемному сыну художника Мстиславу Потоцкому, который передал произведения, документы и личные вещи семьи. Его решением было сохранить наследие не в запасниках столичных музеев, а сделать его доступным для посетителей именно в этом небольшом городе.

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Отметим, что Ивангородский музей был создан в 1980 году на основе архитектурных памятников Ивангородской крепости и коллекции графических работ художников И.Я.Билибина и его жены А.В. Щекатихиной-Потоцкой. Сегодня Ивангородский музей располагает тремя музейными объектами: Ивангородская крепость, художественная картинная галерея, музей крепостей.