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В Ленобласти восстановили картины Александры Щекатихиной-Потоцкой

В Международном центре реставрации Ленобласти за два года восстановили 13 произведений маслом на бумаге и картоне, выполненных художницей Александрой Щекатихиной-Потоцкой — женой и музой знаменитого художника Ивана Билибина.

В Ленобласти восстановили картины Александры Щекатихиной-Потоцкой - Реставраторам удалось выяснить подлинное название и год создания картины, которая раньше значилась в
Фото: Александр Дрозденко.

Реставраторам удалось выяснить подлинное название и год создания картины, которая раньше значилась в каталоге как «Натюрморт с цветами». После снятия задней доски была обнаружена надпись, сделанная рукой самой художницы: «Букет с лилиями, 1934 год». У другого произведения под слоем краски была обнаружена позолота. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

Всего в Международный центр реставрации из Ивангородского музея поступило 108 предметов. Более половины из них уже к 1 августа вернутся обратно.

«А пока есть шанс — до середины июля в центре воочию увидеть скрытые послания художницы Александры Щекатихиной-Потоцкой. Они спрятаны в одиннадцати работах, которые впервые после восстановления показали публике», - рассказал губернатор.

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Фото: ГУ МЧС по Ленобласти

Как сообщили ГУ МЧС по Ленобласти, водитель автомобиля «Киа Рио» не справился с управлением и совершил съезд в кювет с частичным переворотом. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе ребёнок. Все госпитализированы.

Одного из пострадавших пришлось вытаскивать авто с помощью ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

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ДТП Тосненский район Ленобласть пострадал ребенок

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