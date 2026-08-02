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К 99-летию Ленобласти в Ивангороде открыли павильон «Избушка-воробушка»

В Ивангороде появился новый архитектурный объект — деревянный павильон «Избушка-воробушка». Конкурсный проект был воплощен компанией «Расцветай» при координации Союза строительных организаций Ленинградской области «ЛенОблСоюзСтрой».

К 99-летию Ленобласти в Ивангороде открыли павильон «Избушка-воробушка» - В Ивангороде появился новый архитектурный объект — деревянный павильон «Избушка-воробушка». Конкурсн
Фото: lenobl

Вице-губернатор Евгений Барановский отметил, что этот подарок продолжит жить вместе с городом и после завершения праздничных мероприятий.

««Избушка-воробушка» выросла из конкурсного эскиза в настоящее общественное пространство — теплое, узнаваемое, со своим характером», — подчеркнул он.

Глава региона предложил сделать такую практику ежегодной, чтобы к каждому Дню области в столице праздника появлялся новый объект, вдохновленный историей и природой города. Барановский поблагодарил «ЛенОблСоюзСтрой» за координацию проекта, компанию «Расцветай» за воплощение, а также ветеранов СВО — выпускников Мультицентра, участвовавших в изготовлении и сборке павильона.

История павильона началась с ежегодного конкурса Комитета градостроительной политики Ленинградской области. Архитекторам было предложено создать концепцию деревянного павильона на основе ресипрокальных конструкций — системы, в которой балки последовательно опираются друг на друга, образуя устойчивый пространственный каркас. Проект архитектора Ивана Мыльникова прошел путь от конкурсного эскиза до готового объекта.

По замыслу автора, «Избушка-воробушка» напоминает сказочный деревянный терем, выросший среди деревьев. В ее облике сочетаются мотивы традиционного русского зодчества и язык современной архитектуры. Высокий силуэт, открытая конструкция и ритм деревянных элементов делают павильон заметным, но при этом органично вписанным в окружающий ландшафт. Основу сооружения образуют два свода из хвойного бруса, где каждый элемент принимает часть нагрузки и передаёт её соседнему, создавая выразительную кровлю и сохраняя открытое пространство под ней.

Павильон задуман как место для двух обитателей городской среды — человека и птиц. Под деревянными сводами жители и гости смогут отдохнуть или укрыться от дождя, а в выступающие торцы балок встроены небольшие домики и кормушки для пернатых. Павильон будет меняться вместе с сезонами: весной его наполнят птичьи голоса, летом он спрячется в листве, а осенью и зимой вновь проступит на фоне городского пейзажа. Так небольшой архитектурный объект обретет собственную жизнь и станет новой точкой притяжения Ивангорода.

Теги

Ивангород Евгений Барановский ЛенОблСоюзСтрой
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В Ленобласти начался пик сезона черники: Роспотребнадзор рассказал о пользе ягоды и способах заготовки

В лесах Ленинградской области наступил пик сезона черники. Несмотря на трудоемкий сбор, местные жители активно запасаются ягодами, собирая их ведрами. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что черника богата витаминами, микроэлементами и природными антиоксидантами.

В Ленобласти начался пик сезона черники: Роспотребнадзор рассказал о пользе ягоды и способах заготовки - Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что черника богата витаминами, микроэлементами и природными
Фото: magnific.

В ягодах содержатся витамины А, С, Е, К, РР и группы В, а также калий, кальций, магний, железо и другие полезные вещества. Черника способствует укреплению иммунитета, поддерживает здоровье зрения и пищеварительной системы. При этом ее калорийность составляет всего около 57 килокалорий на 100 граммов. Людям с гастритом и повышенной кислотностью желудка рекомендуется употреблять ягоду с осторожностью.

Чтобы сохранить урожай на зиму, специалисты советуют несколько способов заготовки. Для заморозки ягоды необходимо перебрать, не мыть, сначала разложить в один слой в морозильной камере, а затем пересыпать в пакеты. Варенье традиционно готовят, смешивая чернику с сахаром в пропорции один к одному. Также ягоду можно высушить: в духовке при температуре 40–50 градусов процесс занимает от 8 до 12 часов, а в электрической сушилке при 60 градусах — от 6 до 10 часов.

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Теги

черника Ленобласть роспотребнадзор

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