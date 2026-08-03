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Новости Социум

В Тосненском районе спасатели вывели из леса заблудившегося мужчину

Днем 2 августа в Аварийно-спасательную службу Ленобласти поступила информация о том, что в районе садоводства «Надежда» рядом с поселком Радофинниково заблудился мужчина.

Спасатели начали поисковые работы и почти три часа искали его. К вечеру мужчину нашли и помогли добраться до садоводства.

В Тосненском районе спасатели вывели из леса заблудившегося мужчину - Спасатели почти три часа искали его.
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти.

В Аварийно-спасательной службе Ленобласти напоминают, что о походе в лес следует предупреждать близких. Также рекомендуется брать с собой заряженный мобильный телефон и надевать одежду ярких тонов, чтобы облегчить поиск в случае непредвиденных ситуаций.

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Теги

спасатели заблудился в лесу Тосненский район Ленобласть аварийно-спасательная служба
Новости Социум

В Ленобласти появились пункты приема блистеров от лекарств

В пяти районах Ленобласти начали работу пункты приема использованных блистерных упаковок от лекарств. Контейнеры GreenBox установили в клиентских офисах ЕИРЦ ЛО в рамках эколого-социального проекта «Зеленый контейнер».

В Ленобласти появились пункты приема блистеров от лекарств - В рамках проекта алюминий из блистеров отправят на переплавку для повторного использования, а пласти
Фото: magnific.

Пункты приема расположены по следующим адресам:

  • Выборг — ул. Железнодорожная, 2/4;

  • Гатчина — ул. Хохлова, 20;

  • Лодейное Поле — ул. Ульяновская, 15, корп. 1;

  • Подпорожье — ул. Комсомольская, 1А;

  • Приозерск — ул. Калинина, 51.

В рамках проекта алюминий из блистеров отправят на переплавку для повторного использования, а пластиковую часть переработают в сырье для производства строительных материалов. По данным организаторов, из 5 тысяч использованных блистеров можно получить около 1 кг вторичного алюминия и 13 кг пластика.

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Теги

блистеры переработка Ленобласть ЕИРЦ

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