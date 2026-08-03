Днем 2 августа в Аварийно-спасательную службу Ленобласти поступила информация о том, что в районе садоводства «Надежда» рядом с поселком Радофинниково заблудился мужчина.

Спасатели начали поисковые работы и почти три часа искали его. К вечеру мужчину нашли и помогли добраться до садоводства.

В Аварийно-спасательной службе Ленобласти напоминают, что о походе в лес следует предупреждать близких. Также рекомендуется брать с собой заряженный мобильный телефон и надевать одежду ярких тонов, чтобы облегчить поиск в случае непредвиденных ситуаций.