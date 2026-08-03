Сразу три команды из Ленобласти завоевали путевки в финал всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Регион на федеральном этапе представят отряд «Матаков» из Тихвинского района в возрастной категории 11–13 лет, «Огнеборец 47» из Ломоносовского района (14–17 лет), ставший победителем регионального этапа, а также команда «Легион ГПК» из Гатчинского округа среди участников 18–23 лет.

Отборочные соревнования проходили в Вологодской области. На протяжении нескольких дней команды состязались в различных дисциплинах, где каждый участник выполнял роль по своей условно-военной специальности — командира, связиста, военкора, инженера-сапера, медика, оператора БПЛА или штурмовика.

«В Ленобласти мы создаем для молодежи возможности проявить себя в самых разных направлениях — в спорте, добровольчестве, творчестве, науке, патриотических проектах. Важно не только дать знания, но и воспитать характер, ответственность, умение работать в команде и готовность брать на себя инициативу», — отметил Александр Дрозденко, пожелав командам уверенности, командного духа и успешного выступления в финале.