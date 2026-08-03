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Дрозденко пожелал жителям Ленобласти доброй недели и показал красоты Тихвина

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко начал новую неделю с рассказа о Тихвине, отметив уникальную атмосферу города, где историческое наследие гармонично сочетается с современной городской средой.

Фото: max_ru/drozdenko_au_lo

«Рассматриваешь эти кадры: старинные фрески, хранящие память поколений, и вдруг понимаешь, что время здесь течет иначе. Оно не стирает историю, а добавляет к ней новые слои. И это прекрасно», - отметил губернатор.

Особое внимание губернатор уделил «Парку поколений», который, по его мнению, стал местом притяжения для жителей всех возрастов. Здесь гуляют семьи с детьми, отдыхают горожане, катаются велосипедисты и самокатчики.

«Кажется, что в Тихвине каждый находит свой уголок. Для кого-то это берег реки, где можно замедлиться, для кого-то — велосипедная прогулка или встреча с друзьями. И это не про развлечения, а про чувство дома, где есть место и вечности, и каждому из нас», — отметил Александр Дрозденко.

В завершение губернатор пожелал жителям Ленобласти доброй, спокойной и насыщенной приятными событиями недели.

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