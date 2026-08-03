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В Выборгском районе приведут в порядок подъездные пути к участкам бойцов СВО

Такое поручение дал губернатор Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил решить проблему отсутствия подъездной дороги к земельным участкам, ранее выделенным ветеранам СВО в Выборгском районе.

Такую проблему в ходе прямой линии с главой региона 3 августа подняла местная жительница. Она сообщила, что выделенная её супругу-ветерану земля фактически отрезана от инфраструктуры. Сюда невозможно нормально добраться даже пешком, а в местной администрации семье предложили ждать строительства полноценной дороги.

Александр Дрозденко назвал сложившуюся ситуацию недопустимой. Губернатор напомнил, что по региональному законодательству предоставление участка семье участника СВО или многодетным гражданам автоматически накладывает на власти обязательство обеспечить доступ к земле и подключение к электричеству.

По итогам обсуждения губернатор поручил профильным комитетам и администрации района дано проверить объект и найти варианты обустройства дороги.

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03.08.2026
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прямая линия Александр Дрозденко Выборгский район
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Какой будет погода в Ленобласти и в Петербурге на этой неделе

Синоптик представил прогноз погоды в регионах до конца недели. 

Первая половина начавшейся недели в Петербурге и приграничных районах Ленобласти будет теплой и преимущественно без осадков. Однако с четверга на климат в агломерации начнет влиять циклон. Об этом 3 августа рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

«В первой половине недели в нашем регионе характер погоды сохранится, практически без осадков, западный ветер, более свежий в дневные часы. Температура воздуха в Санкт- Петербурге до +21…+23 гр., а к середине недели с началом приближения циклона с запада даже повысится до +23…+25 гр», — сообщил эксперт.

С четверга характер погоды в регионах будет меняться по мере прохождения нового циклона. В таких условиях до 7 августа в агломерации пройдут дожди, а также усилится ветер.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

Александр Колесов прогноз погоды

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