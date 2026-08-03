Такое поручение дал губернатор Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил решить проблему отсутствия подъездной дороги к земельным участкам, ранее выделенным ветеранам СВО в Выборгском районе.

Такую проблему в ходе прямой линии с главой региона 3 августа подняла местная жительница. Она сообщила, что выделенная её супругу-ветерану земля фактически отрезана от инфраструктуры. Сюда невозможно нормально добраться даже пешком, а в местной администрации семье предложили ждать строительства полноценной дороги.

Александр Дрозденко назвал сложившуюся ситуацию недопустимой. Губернатор напомнил, что по региональному законодательству предоставление участка семье участника СВО или многодетным гражданам автоматически накладывает на власти обязательство обеспечить доступ к земле и подключение к электричеству.

По итогам обсуждения губернатор поручил профильным комитетам и администрации района дано проверить объект и найти варианты обустройства дороги.