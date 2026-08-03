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Новости Происшествия

Полиция провела масштабный рейд в местах проживания кочевого народа во Всеволожском районе: в отделы доставили 60 человек

Сотрудники полиции провели масштабный профилактический рейд в местах проживания представителей кочевого народа во Всеволожском районе Ленобласти. Проверки прошли в деревне Верхние Осельки, поселке Ковалево, а также в Янино-1 и Янино-2.

Всего сотрудники полиции осмотрели 175 жилых строений, проверили 315 человек и 187 автомобилей. Пока правоохранители проводили проверки, часть женщин попыталась отвлечь их внимание эмоциональными разговорами и настойчивыми просьбами прекратить мероприятие. Воспользовавшись этим, несколько мужчин попытались сбежать. Однако уйти никому не удалось. В отделы полиции для дополнительной проверки доставили 60 человек.

Полиция провела масштабный рейд в местах проживания кочевого народа во Всеволожском районе: в отделы доставили 60 человек - Всего сотрудники полиции осмотрели 175 жилых строений, проверили 315 человек и 187 автомобилей.
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

По итогам рейда составлено 24 административных протокола. Из них шесть — за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и нарушения воинского учета, еще 18 — за различные нарушения правил дорожного движения. Два автомобиля отправлены на спецстоянку.

Кроме того, полицейские выявили 89 незаконных подключений жилых домов к объектам жизнеобеспечения. По этим фактам подготовлены материалы для передачи в администрацию Ленобласти. Также изъяты охотничье ружье, травматический пистолет и 56 патронов из-за нарушения правил хранения оружия.

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Во время проверки был обнаружен автомобиль, перевозивший 50 литров крепкого алкоголя, происхождение которого вызвало сомнения у правоохранителей. По данному факту проводится проверка.

В ГУ МВД подчеркнули, что подобные оперативно-профилактические мероприятия будут продолжены.

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Мвд цыгане кочевой народ Ленобласть Всеволожский район Осельки Янино ковалево
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Водитель насмерть сбил пешехода в деревне Псоедь

Смертельный наезд на пешехода произошел ночью 1 августа в деревне Псоедь в Лужском районе Ленобласти.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 45-летний водитель автомобиля «Хавал» совершил наезд на 73-летнего пешехода, который находился на проезжей части вне зоны действия пешеходного перехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

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сбил насмерть Ленобласть Лужский район

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