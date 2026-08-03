Сотрудники полиции провели масштабный профилактический рейд в местах проживания представителей кочевого народа во Всеволожском районе Ленобласти. Проверки прошли в деревне Верхние Осельки, поселке Ковалево, а также в Янино-1 и Янино-2.

Всего сотрудники полиции осмотрели 175 жилых строений, проверили 315 человек и 187 автомобилей. Пока правоохранители проводили проверки, часть женщин попыталась отвлечь их внимание эмоциональными разговорами и настойчивыми просьбами прекратить мероприятие. Воспользовавшись этим, несколько мужчин попытались сбежать. Однако уйти никому не удалось. В отделы полиции для дополнительной проверки доставили 60 человек.

По итогам рейда составлено 24 административных протокола. Из них шесть — за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и нарушения воинского учета, еще 18 — за различные нарушения правил дорожного движения. Два автомобиля отправлены на спецстоянку.

Кроме того, полицейские выявили 89 незаконных подключений жилых домов к объектам жизнеобеспечения. По этим фактам подготовлены материалы для передачи в администрацию Ленобласти. Также изъяты охотничье ружье, травматический пистолет и 56 патронов из-за нарушения правил хранения оружия.

Вам будет интересно Десятки мигрантов доставили в полицию после рейдов на стройках Ленобласти Масштабный миграционный рейд на этот прошел в Новоселье. Фото: ГУ МВД по Петербургу и ЛО В Ленинградской области сотрудники регионального управления М...

Во время проверки был обнаружен автомобиль, перевозивший 50 литров крепкого алкоголя, происхождение которого вызвало сомнения у правоохранителей. По данному факту проводится проверка.

В ГУ МВД подчеркнули, что подобные оперативно-профилактические мероприятия будут продолжены.