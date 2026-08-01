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В Ленобласти пенсионер поджег мусор на веранде и спалил собственный дом

Теперь против мужчины возбуждено уголовное дело.

В Волховском районе Ленинградской области задержали местного жителя за умышленное уничтожение имущества. Пенсионер сжег свой собственный дом.

По имеющейся информации, пожар в деревне Хамонтово произошел еще 24 июля. Пожилой хозяин решил сжечь мусор прямо на веранде своей половины дома, из-за чего пламя быстро перекинулось на другие конструкции. В результате жилая постройка полностью была уничтожена огнем.

Теперь против мужчины расследуется уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Ущерб от пожара составил миллион рублей. 

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Волховский район пожар
Новости Социум Точка зрения

Сергей Перминов отметил колоссальный туристический потенциал Ленобласти

В день 99-летия Ленобласти сенатор рассказал о том, как в регионе развивают туризм.

Сергей Перминов отметил колоссальный туристический потенциал Ленобласти - В день 99-летия Ленобласти сенатор рассказал о том, как в регионе развивают туризм.
Фото: 47канал

В Ивангороде 1 августа проходят торжественные мероприятия в честь 99-летия Ленинградской области, которые посетил сенатор Совфеда Сергей Перминов. В прямом эфире «ЛенТВ24» парламентарий поздравил жителей с праздником и высоко оценил туристические перспективы субъекта. 

Как подчеркнул сенатор, регион обладает колоссальным потенциалом, который ежегодно привлекает огромное количество путешественников. Перминов отметил такие знаковые города, как Ивангород, Выборг, Тихвин и Гатчину, назвав их «жемчужинами мировой архитектуры, истории и ратного подвига».

«Мы очень внимательно смотрим за тем, как мы будем восстанавливать наши исторические доминанты. Внимательно разрабатываем наши туристические маршруты. И власти делают большие шаги в этом направлении. Дорогие земляки, хочу пожелать вам здоровья, благополучия и удача. Хочу, чтобы наши семьи наполнялись смехом. С днем рождения, дорогие ленинградцы», — добавил сенатор.

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Сергей Перминов Ивангород День рождения Ленобласти

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