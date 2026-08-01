Теперь против мужчины возбуждено уголовное дело.
В Волховском районе Ленинградской области задержали местного жителя за умышленное уничтожение имущества. Пенсионер сжег свой собственный дом.
По имеющейся информации, пожар в деревне Хамонтово произошел еще 24 июля. Пожилой хозяин решил сжечь мусор прямо на веранде своей половины дома, из-за чего пламя быстро перекинулось на другие конструкции. В результате жилая постройка полностью была уничтожена огнем.
Теперь против мужчины расследуется уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Ущерб от пожара составил миллион рублей.