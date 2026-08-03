weather 20.5°
$

Главная / Новости / Спасатели Ленобласти более 60 раз выезжали на ЧП за неделю

Новости Происшествия

Спасатели Ленобласти более 60 раз выезжали на ЧП за неделю

Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие.

Спасатели Ленобласти более 60 раз выезжали на ЧП за неделю - Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она акт
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

С 27 июля по 2 августа Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 65 раз для разрешения экстренных ситуаций:

— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 15 раз;
— к поисково-спасательным работам в лесах – 7 раз;
— к патрулированиям водных объектов – 21 раз;
— к мониторингам дорожной обстановки – 4 раза.

Хотите узнать самую актуальную и оперативную информацию о работе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и получить достоверные сведения о чрезвычайных происшествиях на территории области, в ликвидации которых принимают участие сотрудники службы, подпишитесь на группу Спасателей 47-го региона в социальной сети ВК.

Вам будет интересно
В Тосненском районе спасатели вывели из леса заблудившегося мужчину
Днем 2 августа в Аварийно-спасательную службу Ленобласти поступила информация о том, что в районе садоводства «Надежда» рядом с поселком Радофинниково...
03.08.2026
134

Теги

Спасатели Ленобласти Аварийно-спасательная служба Ленинградской области
Новости Социум

С начала пожароопасного сезона в Ленобласти ликвидировано 64 лесных пожара

В Ленинградской области подвели промежуточные итоги пожароопасного сезона. С начала периода зафиксировано 64 лесных пожара, средняя площадь которых составила 0,7 гектара. Все возгорания были ликвидированы в первые сутки.

Вопросы охраны лесов обсуждались на заседании аппарата правительства региона. Губернатор Александр Дрозденко поблагодарил работников лесного комплекса и отметил, что слаженные действия комитета по природным ресурсам, управления лесами и арендаторов, а также эффективная система мониторинга и оснащённость техникой позволяют региону показывать одни из лучших результатов в стране.

Как сообщил председатель комитета по природным ресурсам Федор Стулов, в регионе действует система «Лесохранитель», включающая 167 камер видеонаблюдения, которые охватывают более 90 процентов земель лесного фонда. Система оснащена искусственным интеллектом, что ускоряет обнаружение пожаров. Благодаря этому 40 процентов возгораний были выявлены на ранних стадиях. В 2026 году приобретено 10 новых камер, и в планах довести охват до 100 процентов.

Для тушения пожаров задействованы 71 пожарно-химическая станция, 520 человек, 160 единиц техники и 225 единиц оборудования. В этом году приобретено более 40 единиц техники, включая автоцистерны, лесопатрульные автомобили и вездеходы. Новая техника повысит эффективность охраны лесов и поможет в выполнении задач национального проекта «Экологическое благополучие».

Напоминаем, что за поджог травы предусмотрена административная и уголовная ответственность! За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы от 1,5 тысяч до 250 тысяч рублей, а также уголовная ответственность. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах с начала 2023 года в бюджет региона уже оплачено 580 тысяч рублей.

Теги

Ленобласть пожароопасный сезон Экологическое благополучие

Популярное

Над регионами России сбили 131 украинский БПЛА
Над регионами России сбили 131 украинский БПЛА

07:25 03.08.2026

ВС РФ поразили два завода в Киеве, где собирают БПЛА. Западные СМИ сообщают, что один из них принадлежит США
ВС РФ поразили два завода в Киеве, где собирают БПЛА. Западные СМИ сообщают, что один из них принадлежит США

11:34 31.07.2026

На трассах Ленобласти 3 августа вводятся временные ограничения движения
На трассах Ленобласти 3 августа вводятся временные ограничения движения

06:10 03.08.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться