С места ДТП мотоциклиста увезли в реанимацию, где он позже скончался.
В Петербурге Госавтоинспекция проводит проверку по факту смертельной аварии на Витебском проспекте с участием мотоциклиста. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ведомства.
По информации ведомства, в минувшее воскресенье, 2 августа, 20-летний байкер наехал на разделительное ограждение. На момент аварии мотоциклист ещё оставался жив. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего НИИ им. Джанелидзе. Однако спасти молодого человека не удалось.
Ко Дню ВДВ Ленобласть передала два автобуса для нужд Минобороны
В преддверии Дня Воздушно-десантных войск Правительство Ленинградской области при поддержке благотворительного фонда «Суворов» передало два автобуса для нужд Министерства обороны РФ
Один из них — микроавтобус Mercedes-Benz — предназначен для медицинского подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Второй, пассажирский автобус МАЗ-251 на 44 места, передан Ансамблю песни и пляски ВДВ России, который в этом году отмечает 90-летие. Техника предоставлена из подведомственных учреждений регионального комитета по физической культуре и спорту.
«Древнегреческий политический деятель Ликург Спартанский говорил: «Государство существует, охраняемое личным участием каждого». Поэтому хочется отметить, что каждый житель нашего региона делает всё возможное в интересах помощи нашим защитникам для приближения Победы», — подчеркнул вице-губернатор области по безопасности Ярослав Серов.
Благотворительный фонд «Суворов», зарегистрированный в Ленинградской области, с начала специальной военной операции направил военнослужащим помощь на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей.