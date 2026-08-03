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Молодой байкер разбился насмерть на Витебском проспекте

С места ДТП мотоциклиста увезли в реанимацию, где он позже скончался.

Молодой байкер разбился насмерть на Витебском проспекте - С места ДТП мотоциклиста увезли в реанимацию, где он позже скончался.1
Фото: Госавтоинспекция по СПб и ЛО

В Петербурге Госавтоинспекция проводит проверку по факту смертельной аварии на Витебском проспекте с участием мотоциклиста. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ведомства.

По информации ведомства, в минувшее воскресенье, 2 августа, 20-летний байкер наехал на разделительное ограждение. На момент аварии мотоциклист ещё оставался жив. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего НИИ им. Джанелидзе. Однако спасти молодого человека не удалось.

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Ко Дню ВДВ Ленобласть передала два автобуса для нужд Минобороны

В преддверии Дня Воздушно-десантных войск Правительство Ленинградской области при поддержке благотворительного фонда «Суворов» передало два автобуса для нужд Министерства обороны РФ

Ко Дню ВДВ Ленобласть передала два автобуса для нужд Минобороны - В преддверии Дня Воздушно-десантных войск Правительство Ленинградской области при поддержке благотво
Фото: Правительство Ленинградской области

Один из них — микроавтобус Mercedes-Benz — предназначен для медицинского подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Второй, пассажирский автобус МАЗ-251 на 44 места, передан Ансамблю песни и пляски ВДВ России, который в этом году отмечает 90-летие. Техника предоставлена из подведомственных учреждений регионального комитета по физической культуре и спорту.

«Древнегреческий политический деятель Ликург Спартанский говорил: «Государство существует, охраняемое личным участием каждого». Поэтому хочется отметить, что каждый житель нашего региона делает всё возможное в интересах помощи нашим защитникам для приближения Победы», — подчеркнул вице-губернатор области по безопасности Ярослав Серов.

Благотворительный фонд «Суворов», зарегистрированный в Ленинградской области, с начала специальной военной операции направил военнослужащим помощь на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей.

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