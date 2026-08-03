С места ДТП мотоциклиста увезли в реанимацию, где он позже скончался.

В Петербурге Госавтоинспекция проводит проверку по факту смертельной аварии на Витебском проспекте с участием мотоциклиста. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ведомства.

По информации ведомства, в минувшее воскресенье, 2 августа, 20-летний байкер наехал на разделительное ограждение. На момент аварии мотоциклист ещё оставался жив. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего НИИ им. Джанелидзе. Однако спасти молодого человека не удалось.