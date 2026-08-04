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В Ленобласти проводят сбор предложений для программы развития региона и страны

Эта работа проходит во многих районах области.

Жители Ленинградской области могут принять участие в создании программы развития региона и страны, предлагая идеи по улучшению качества жизни. Каждая собранная инициатива станет частью комплексного механизма формирования приоритетов работы не только на местном, но и на федеральном уровне.

Чтобы сделать процесс участия максимально доступным, во многих районах Ленобласти работают волонтерские группы. Активисты проводят встречи, консультируют граждан и помогают оформить предложения через выездные пункты сбора.

«Каждый голос, каждое пожелание, оставленное в бланке, становится частью общего дела. Важно, что молодёжь активно участвует в этой работе. Большое спасибо волонтёрам за помощь в сборе предложений», — отметила депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Журова.

Отметим, что сбор общественных инициатив не разовая акция, а системная работа по анализу мнений граждан, результаты которой лягут в основу конкретных решений.

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Ленинградская область Светлана Журова
Для души Новости

Ленобласть попала в число регионов с самыми быстро развивающимися курортами

Регион стал одной из самых быстро развивающихся курортных локаций России, заявил эксперт.

Ленобласть попала в число регионов с самыми быстро развивающимися курортами - Регион стал одной из самых быстро развивающихся курортных локаций России, заявил эксперт.
Фото: Александр Дрозденко/ МАКС

Ленинградская область является одним из регионов, где активно развивается курортная сфера. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

«Самой быстроразвивающейся новой курортной локацией является, конечно, Алтайский край. Следом за ним идет Калининградская область, дальше идут регионы Северного Кавказа, Ленинградская область, Карелия», — заявил он.

Также эксперт включил в рейтинг новые регионы России и побережье Азовского моря.

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