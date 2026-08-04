Эта работа проходит во многих районах области.

Жители Ленинградской области могут принять участие в создании программы развития региона и страны, предлагая идеи по улучшению качества жизни. Каждая собранная инициатива станет частью комплексного механизма формирования приоритетов работы не только на местном, но и на федеральном уровне.

Чтобы сделать процесс участия максимально доступным, во многих районах Ленобласти работают волонтерские группы. Активисты проводят встречи, консультируют граждан и помогают оформить предложения через выездные пункты сбора.

«Каждый голос, каждое пожелание, оставленное в бланке, становится частью общего дела. Важно, что молодёжь активно участвует в этой работе. Большое спасибо волонтёрам за помощь в сборе предложений», — отметила депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Журова.

Отметим, что сбор общественных инициатив не разовая акция, а системная работа по анализу мнений граждан, результаты которой лягут в основу конкретных решений.