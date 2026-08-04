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Александр Дрозденко обсудил с Иреком Файзуллиным строительство и ЖКХ Ленобласти

Губернатор Ленинградской области провел рабочую встречу с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреком Файзуллиным.

Александр Дрозденко обсудил с Иреком Файзуллиным строительство и ЖКХ Ленобласти - Губернатор Ленинградской области провел рабочую встречу с министром строительства и жилищно-коммунал
Фото: Правительство Ленинградской области

Стороны обсудили ключевые направления: подготовку к отопительному сезону, модернизацию коммунальной инфраструктуры, строительство жилья, благоустройство и комплексное развитие территорий.

За первые шесть месяцев 2026 года в регионе введено более 2 миллионов квадратных метров жилья. С 2019 года из аварийного фонда переселены 16,8 тысячи человек, освобождено 262,7 тысячи квадратных метров непригодного жилья, а права более 40 тысяч дольщиков восстановлены. За последние пять лет в эксплуатацию введено свыше 130 социальных объектов.

В текущем году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и региональным программам благоустроены 27 общественных и дворовых территорий. За новые проекты проголосовали более 162,5 тысячи жителей. Еще восемь заявок направлены на всероссийский конкурс. Накануне Дня строителя Ирек Файзуллин вручил Александру Дрозденко знак «Почетный строитель России».

«Эта награда — высокая оценка труда всей строительной команды Ленинградской области», — отметил глава региона.

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Теги

Ленобласть Александр Дрозденко ЖКХ в Ленобласти Ирек Файзуллин
Новости Социум

В Ленобласти продавец запчастей получил штраф за нелестные высказывания в адрес клиента

Сотруднику магазина пришлось заплатить три тысячи рублей за перепалку с покупателем.

Житель города Сосновый Бор получил штраф за нецензурные высказывания в адрес покупателя, с которым у него произошел конфликт. Об этом 4 августа сообщили в прокуратуре Ленинградской области.

«Установлено, что 2 мая 2026 года продавец использовал нецензурную брань в адрес клиента, содержащую оскорбительные выражения. В отношении продавца возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.61 КоАП РФ (оскорбление)», — сообщили в ведомстве.

В результате по иску прокуратуры суд назначил правонарушителю штраф в размере 3 тысяч рублей.

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прокуратура Сосновый Бор штрафы

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