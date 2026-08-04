Губернатор Ленинградской области провел рабочую встречу с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреком Файзуллиным.

Стороны обсудили ключевые направления: подготовку к отопительному сезону, модернизацию коммунальной инфраструктуры, строительство жилья, благоустройство и комплексное развитие территорий.

За первые шесть месяцев 2026 года в регионе введено более 2 миллионов квадратных метров жилья. С 2019 года из аварийного фонда переселены 16,8 тысячи человек, освобождено 262,7 тысячи квадратных метров непригодного жилья, а права более 40 тысяч дольщиков восстановлены. За последние пять лет в эксплуатацию введено свыше 130 социальных объектов.

В текущем году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и региональным программам благоустроены 27 общественных и дворовых территорий. За новые проекты проголосовали более 162,5 тысячи жителей. Еще восемь заявок направлены на всероссийский конкурс. Накануне Дня строителя Ирек Файзуллин вручил Александру Дрозденко знак «Почетный строитель России».

«Эта награда — высокая оценка труда всей строительной команды Ленинградской области», — отметил глава региона.