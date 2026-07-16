На текущий момент план выполнен почти на 60%.

Ленинградская область может перевыполнить план по вводу жилья в 2026 году. Об этом «Интерфаксу» 16 июля сообщил глава регионального комитета по строительству Егор Никитенко.

Указывается, что за первые шесть месяцев в регионе сдали более 3,5 млн квадратных метров, что составляет порядка 60% от плана.

«Годовой плановый показатель — 3,55 млн кв. метров. Сейчас он исполнен на 57-58%. Видим тенденцию к достижению объема ввода до конца года. Скорее всего, у нас будет перевыполнение с учетом индивидуального жилищного строительства», — сказал Никитенко на пресс-конференции в «Интерфаксе» в четверг.