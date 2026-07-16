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Ввод жилья в Ленобласти может превысить плановые значения по итогам года

На текущий момент план выполнен почти на 60%.

Ленинградская область может перевыполнить план по вводу жилья в 2026 году. Об этом «Интерфаксу» 16 июля сообщил глава регионального комитета по строительству Егор Никитенко.

Указывается, что за первые шесть месяцев в регионе сдали более 3,5 млн квадратных метров, что составляет порядка 60% от плана.

«Годовой плановый показатель — 3,55 млн кв. метров. Сейчас он исполнен на 57-58%. Видим тенденцию к достижению объема ввода до конца года. Скорее всего, у нас будет перевыполнение с учетом индивидуального жилищного строительства», — сказал Никитенко на пресс-конференции в «Интерфаксе» в четверг.

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ввод жилья Ленобласть
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В Санкт-Петербурге перед судом предстанут 16 участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве со страховыми выплатами.

Фигуранты приобретали подержанные автомобили через подставных лиц и оформляли на них страховые полисы. После этого участники группы инсценировали ДТП с грузовиками, принадлежавшими их сообщникам. Номинальные владельцы автомобилей обращались в страховые компании за компенсациями.

По версии следствия, с 2023 по 2025 год обвиняемые устроили 26 фиктивных аварий и получили от четырех страховых компаний более 10 миллионов рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направили в Красногвардейский районный суд Петербурга.

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