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Новости СВО

После удара по Киевской области уничтожен крупнейший склад маркетплейса Rozetka

Крупнейший склад украинского маркетплейса Rozetka был полностью уничтожен в результате ночных ударов по Киевской области. Об этом сообщила соучредитель компании Ирина Чечеткина.

Склад был открыт в 2017 году и являлся самым крупным у украинского маркетплейса: там ежедневно обрабатывалось более 100 тыс. заказов. Склад не подлежит восстановлению, заявила Чечеткина.

Ранее Минобороны России заявило, что в Киевской области был поражен транспортно-логистический центр, который, по версии ведомства, использовался для хранения и распределения комплектующих для беспилотников.

Киев же 5 августа атаковал склад Wildberries в Туле, там возник пожар. Сейчас он локализован, идет проливка конструкций, отметил губернатор Дмитрий Миляев. Днем ранее в ходе очередной атаки был поврежден складской комплекс объединенной компании Wildberries и Russ в поселке Красный Бор Ленинградской области. Тогда в результате удара БПЛА возник крупный пожар на гражданском объекте. Власти региона создали оперативный штаб. После случившегося было заведено уголовное дело. 

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04.08.2026
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Теги

склад маркетплейс Rozetka Киевская область
Новости Социум

Во Всеволожске построят детский сад на 140 мест в морской тематике

Леноблгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект нового детского сада во Всеволожске. Здание площадью более трех тысяч квадратных метров будет выполнено в морском стиле. 

Во Всеволожске построят детский сад на 140 мест в морской тематике - Леноблгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект нового детского сада во Всеволожске. З
Фото: Правительство Ленинградской области

Внутреннее пространство спроектируют максимально гибким и удобным для детей и педагогов. На прилегающей территории появятся современные игровые зоны, прогулочные маршруты и большое количество зелёных насаждений.

«Наша задача — обеспечить экспертную оценку проектных решений, чтобы такие социальные объекты были безопасными, функциональными и соответствовали самым высоким требованиям качества», — подчеркнул начальник ГАУ «Леноблгосэкспертиза» Денис Горбунов.

Для зачисления ребенка в детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад до 31 июля. Одновременно можно подать заявление в три детских садика.

Теги

Всеволожск детский сад Денис Горбунов

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