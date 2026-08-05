Крупнейший склад украинского маркетплейса Rozetka был полностью уничтожен в результате ночных ударов по Киевской области. Об этом сообщила соучредитель компании Ирина Чечеткина.

Склад был открыт в 2017 году и являлся самым крупным у украинского маркетплейса: там ежедневно обрабатывалось более 100 тыс. заказов. Склад не подлежит восстановлению, заявила Чечеткина.

Ранее Минобороны России заявило, что в Киевской области был поражен транспортно-логистический центр, который, по версии ведомства, использовался для хранения и распределения комплектующих для беспилотников.

Киев же 5 августа атаковал склад Wildberries в Туле, там возник пожар. Сейчас он локализован, идет проливка конструкций, отметил губернатор Дмитрий Миляев. Днем ранее в ходе очередной атаки был поврежден складской комплекс объединенной компании Wildberries и Russ в поселке Красный Бор Ленинградской области. Тогда в результате удара БПЛА возник крупный пожар на гражданском объекте. Власти региона создали оперативный штаб. После случившегося было заведено уголовное дело.